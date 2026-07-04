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Cuatro egresadas y docentes de San Marcos en la lista de las 50 mujeres más poderosas del Perú, según ranking Forbes

Las seleccionadas han desarrollado trayectorias internacionales en campos como la exploración espacial, la biología y la literatura contemporánea

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Forbes incluye a cuatro sanmarquinas entre las 50 mujeres más poderosas del Perú en 2026. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
Forbes incluye a cuatro sanmarquinas entre las 50 mujeres más poderosas del Perú en 2026. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

La presencia femenina en la ciencia, la tecnología y la cultura peruana volvió a recibir un reconocimiento internacional. La revista estadounidense Forbes incluyó a cuatro egresadas y docentes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) en su lista de las 50 mujeres más poderosas del Perú en 2026, una selección que destaca a figuras con influencia en distintos ámbitos del desarrollo nacional.

Las profesionales reconocidas son la zoóloga Dennisse Ruelas, la investigadora Ruth Manzanares, la ingeniera electrónica Nataly Rojas Barnett y la escritora Carmen Ollé. Aunque sus trayectorias pertenecen a disciplinas diferentes, todas comparten un elemento en común: su formación académica vinculada a la Decana de América y una carrera marcada por aportes relevantes en sus respectivos campos.

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De acuerdo con información difundida por Andina Noticias, el listado elaborado por Forbes reúne a mujeres que han alcanzado posiciones de liderazgo y cuyos trabajos generan impacto en la investigación científica, la innovación tecnológica, la producción cultural y otros sectores estratégicos del país.

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Ciencia reúne a dos de las representantes sanmarquinas

Dos de las cuatro integrantes del ranking desarrollan su labor en el ámbito científico. Una de ellas es Dennisse Ruelas, docente auxiliar de la UNMSM y especialista en zoología, quien obtuvo en 2025 el premio L’Oréal–UNESCO “Para las Mujeres en la Ciencia” por una investigación sobre la diversificación de roedores en los bosques montanos andinos.

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Según informó Andina Noticias, la investigadora señaló que este tipo de reconocimientos no solo respaldan el trabajo de los científicos, sino que también fortalecen la investigación universitaria y contribuyen a abrir nuevas oportunidades de financiamiento para futuros proyectos. Además, destacó la importancia de incentivar desde la infancia el interés de las niñas por las carreras científicas y tecnológicas.

La otra representante del ámbito científico es Ruth Manzanares, presidenta del Comité Pro Mujer CTI del Concytec y jefa de Investigación en la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC). La investigadora también lidera el equipo DEIMOS Perú, dedicado al diseño y fabricación de vehículos para competencias organizadas por la NASA, y actualmente desarrolla un doctorado en Física enfocado en materiales funcionales para dar un segundo uso a residuos de industrias extractivas, de acuerdo con Andina Noticias.

Ruth Manzanares y Dennisse Ruelas. (Foto: Infobae Perú)
Ruth Manzanares y Dennisse Ruelas. (Foto: Infobae Perú)

Del liderazgo aeroespacial al reconocimiento literario

La lista de Forbes también reconoce a Nataly Rojas Barnett, ingeniera electrónica egresada de San Marcos, quien en 2025 se convirtió en la primera comandante astronauta análoga peruana al liderar la misión Aurora, desarrollada en Polonia para simular condiciones de vida en Marte.

De acuerdo con Andina Noticias, Rojas ha participado además en investigaciones sobre sistemas aeroespaciales en Turquía y ha colaborado con la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA). Su trayectoria la ha convertido en una de las representantes peruanas con mayor proyección internacional en el campo de la exploración espacial y la innovación tecnológica.

En el ámbito cultural, Carmen Ollé figura entre las seleccionadas gracias a una trayectoria consolidada como escritora, poeta y crítica literaria. En 2025 recibió el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso, distinción que destacó el valor artístico, experimental y político de una obra que ha influido en varias generaciones de lectores y autores de la región.

Carmen Ollé y Nataly Rojas Barnett. (Foto: Infobae Perú)
Carmen Ollé y Nataly Rojas Barnett. (Foto: Infobae Perú)

Un reconocimiento al talento de San Marcos

La inclusión de estas cuatro profesionales en el listado de Forbes refleja la diversidad de áreas en las que destacan las egresadas y docentes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, desde la investigación científica hasta la literatura y la exploración aeroespacial.

Según Andina Noticias, las trayectorias de Dennisse Ruelas, Ruth Manzanares, Nataly Rojas Barnett y Carmen Ollé evidencian el aporte de mujeres peruanas que lideran proyectos, generan conocimiento y contribuyen al desarrollo del país desde espacios académicos, tecnológicos y culturales.

Egresadas y docentes de San Marcos figuran en lista de Forbes de las mujeres más poderosas del Perú. (Foto: FORBES)
Egresadas y docentes de San Marcos figuran en lista de Forbes de las mujeres más poderosas del Perú. (Foto: FORBES)

Más allá del reconocimiento individual, el ranking también pone en relieve el papel de la educación superior en la formación de profesionales capaces de alcanzar proyección nacional e internacional, así como de inspirar a nuevas generaciones interesadas en seguir carreras vinculadas con la ciencia, la innovación y las humanidades.

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