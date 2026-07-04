Antonio Rizola reveló que clubes rechazan participación de Perú Sub 19 en Liga Peruana de Vóley.

Antonio Rizola, actual seleccionador de la selección peruana de vóley, plantea la necesidad de realizar cambios profundos para impulsar el desarrollo de este deporte en el país y recuperar el protagonismo alcanzado en los años ochenta. El entrenador brasileño sostiene que es fundamental reducir la cantidad de jugadoras extranjeras en la Liga Peruana de Vóley, para favorecer el crecimiento y la proyección de las deportistas nacionales.
Rizola ha presentado diversas propuestas ante la Federación Peruana de Vóley (FPV). Entre sus sugerencias, además de limitar el número de extranjeras, destaca la implementación de una bolsa de minutos obligatoria para jugadoras locales jóvenes, quienes deberían figurar en las listas de los equipos de la máxima categoría. El objetivo es asegurar que las voleibolistas peruanas tengan mayores oportunidades de desarrollo y obtengan experiencia en competencia oficial.
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Otra de las ideas planteadas por Rizola es permitir que la selección sub 19 de Perú participe en la Liga Peruana de Vóley. Esta iniciativa se vincula con el proyecto de la Federación de reducir a 11 el número de equipos participantes, lo que abriría espacio para la inclusión de la selección juvenil en el torneo.
No obstante, el técnico reconoció en una reciente entrevista que el avance de estas propuestas enfrenta la oposición de los clubes. “Yo había pedido, no es viable porque no existe la autorización o el acuerdo con los clubes”, declaró Rizola en diálogo con el canal AquíTVO.
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El entrenador subrayó que Gino Vegas, presidente de la FPV, no puede tomar decisiones de manera unilateral y que resulta indispensable alcanzar consensos con las instituciones. “La federación, Gino ya dice más de una vez, una persona muy demócrata, que escucha mucho las personas y debe ser así. Presidente debe escuchar, a menos que sea un dictador, y él no es esto, él escucha mucho. Entonces, necesita acuerdos”.
Rizola insiste en que estas medidas buscan fortalecer la base del vóley nacional y preparar a las nuevas generaciones para afrontar el reto de competir internacionalmente.
Su segunda propuesta
Ante la imposibilidad de sumar a la selección sub 19 a la Liga Superior, Antonio Rizola propuso que un equipo sub 15 o sub 17 de Perú participe en la Liga Intermedia, la segunda división del vóley nacional. El entrenador considera que esta alternativa resulta más viable, ya que el nivel de la categoría intermedia se ajusta mejor a la edad y experiencia de estas jugadoras.
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“Yo no creo que podríamos, para mí, ellas podrían, un equipo con quince o diecisiete podría entrar en la intermedia. Ahí sí, porque ellas es un nivel más adaptado a la edad de ellas y tenían una experiencia muy importante. Después, más adelante, entraría en la liga superior”, explicó Rizola.
Reducción de participantes en Liga Peruana de Vóley
La Liga Peruana de Vóley 2026/2027 contará con once equipos, en línea con el plan de la Federación Peruana de Vóley (FPV) de reestructurar el campeonato.
Durante la conferencia de presentación de la temporada pasada, el presidente de la FPV, Gino Vegas, explicó: “Hemos tomado la decisión que de acá a dos años la liga nacional vuelva a tener 10 equipos. Eso lo vamos a hacer paulatino. Es por eso el cambio de fórmula para que el próximo año sean 11 equipos y el subsiguiente 10”.
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Vegas también planteó la posibilidad de que una selección juvenil participe como invitada en próximas ediciones. “Ya conversaremos con los clubes si el año que viene como invitado pueda participar la sub 19 o sub 21 de Perú, lo cual podría ayudar mucho al desarrollo de estos grupos para afrontar los compromisos a nivel de selección”.
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