Paolo Guerrero se refirió a conflicto con Juan Manuel Vargas tras su alejamiento de la selección: “Yo no influyo ni me meto en el trabajo del ‘profe’”

Durante muchos años, Paolo Guerrero y Juan Manuel Vargas eran dos de los jugadores más emblemáticos de la selección peruana y que brillaron en el extranjero. Sin embargo, el ‘Loco’ no vivió ‘in situ’ la época dorada de la ‘bicolor’ bajo el mando de Ricardo Gareca con la clasificación al Mundial de Rusia 2018, algo que luego le reclamó al ‘Depredador’ por no abogar por él. Y a pesar de que el delantero ya habló al respecto, en esta ocasión fue más específico y dio más detalles.

"En ese tiempo para nosotros (Ricardo) Gareca era el nuevo entrenador. Yo no tenía tanta confianza y hasta el día de hoy, por ejemplo, yo no influyo, no trato de nunca meterme en el trabajo del ‘profe’. ¿Quién saca? ¿Quién pone? O sea, yo soy un jugador más", fueron sus primeras palabras en diálogo con la periodista Darinka Zumaeta.

De la misma manera, aseguró que su relación con el ‘Tigre’ recién se daba y que no podía pedir que el exjugador de Universitario pueda volver al elenco nacional. “Imagínate que el ‘profe’ agarre y me diga ‘entonces dirige tú. No, yo no puedo hacer eso. Y escuchar eso es como que no tengo tanta influencia así como para llegar al ‘profe’ y decirle, ‘ay, profe, ¿por qué por qué lo sacaste?’“, añadió.

Juan Manuel Vargas coincidió con Paolo Guerrero en la selección peruana en varios procesos clasificatorios. - créditos: Difusión

Juan Manuel Vargas reveló sus razones del distanciamiento con Paolo Guerrero

Juan Manuel Vargas explicó en el programa de YouTube, ‘Enfocados’, los motivos que marcaron su distanciamiento con Paolo Guerrero, situación que influyó en su retiro de la selección peruana.

Según el ‘Loco’, la relación se enfrió por la percepción de que el ‘Depredador’, quien asumió un rol de líder cuando Claudio Pizarro y Jefferson Farfán no estaban presentes, dejó de brindar el respaldo que antes existía entre los cuatro referentes del plantel. Vargas recordó que, en ausencia del ‘Bombardero de los Andes’ y la ‘Foquita’, fue él quien intercedió ante el técnico Sergio Markarián para que ambos sean considerados. Sin embargo, sintió que Guerrero pudo hacer más cuando Ricardo Gareca tomó decisiones que los alejaron del equipo en 2015.

Al observar con el tiempo la situación y escuchar el mensaje de Farfán en dicho espacio digital, el exlateral señaló que comprendió que el experimentado artillero no tuvo responsabilidad directa, pese a admitir que podría haber relanzado su carrera si era llamado nuevamente por el ‘Tigre’ de cara a la clasificación para Rusia 2018. Juan Manuel también mencionó que la falta de comunicación con Jefferson y Claudio acentuó su alejamiento y afectó su motivación para continuar.

Paolo Guerrero sobre la polémica con las entradas en la selección peruana

Por otro lado, en el mismo diálogo con Darinka Zumaeta, Paolo Guerrero se refirió a las declaraciones del periodista Gonzalo Núñez, quien aseguró en el segmento de ‘Erick y Gonzalo’ que el veterano atacante exigía 60 entradas para sus contactos en cada partido de la selección peruana, algo que el futbolista rechazó tajantemente.

“Hay hay mucha gente que cree (que tiene influencia). Un día vi que alguien estaba diciendo que a mí me daban 60 entradas y yo dije ‘¡Es una locura!’ Nosotros en la selección nos dan cinco entradas para nuestra familia. Y alguien salió diciendo que nos daban 60 entradas y que yo reclamo las 60 entradas, algo así dijo. La gente qué pensará. Y si yo reclamo 60 entradas, ¿qué van a decir mis compañeros? Ellos también van a pedir sus 60 entradas. Al final somos un grupo en la selección de 25 jugadores. Imagínate que cada jugador reciba 60 entradas... Les cuento a la gente que solamente recibimos cinco entradas, y que esa persona que lo dijo, no le crean absolutamente nada porque está de más", acotó.