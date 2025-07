Paolo Guerrero respondió al ‘Loco’ Vargas sobre distanciamiento con contundente mensaje: “No me meto con nadie, espero que no se metan conmigo”

El distanciamiento entre Paolo Guerrero y Juan Manuel Vargas generó mucho impacto ya que muchos desconocían ese alejamiento entre ambos jugadores. El ‘Loco’ reveló que su amistad se rompió por temas involucrados a la selección peruana cuando Ricardo Gareca estaba en el mando.

El referente de Universitario de Deportes confesó que estuvo resentido con el ‘Depredador’ porque no intercedió con el ‘Tigre’ para que se dé su regreso a la ‘blanquirroja’ cundo se clasificó al Mundial Rusia 2018.

El delantero de Alianza Lima también se refirió a ese tema y confirmó el alejamiento con el exdefensa. Aunque no quiso dar detalles de los motivos, le respondió lanzando un contundente mensaje.

“Sí, vi y le escribí a Jefferson Farfán e inclusive le dije ' tú sabes muy bien por qué hoy por hoy no tuve más contacto con el ‘Loco’’. Tuvimos una gran amistad con el ‘Loco’; en algún momento dejamos de hablar por motivos de la vida, pero yo encantado. Yo soy bien claro, no me meto con nadie, espero que no se metan conmigo. Trato de vivir más perfil bajo que pueda y después no incomodar a nadie, molestar a nadie, respetar a todo el mundo y espero también el respeto hacia mí y hacia mi familia. Es lo único que le pido a la vida”, apuntó Guerrero en entrevista con el programa ‘Fútbol como Cancha’.

Por otro lado, el atacante histórico de la ‘bicolor’ adelantó si se amistará con Vargas. También resaltó el afecto que le tuvo al exjugador y señaló que compartieron muchos momentos juntos.

“Yo siempre he respetado al ‘Loco’, nunca me van a escuchar hablar mal de nadie y menos de él porque compartí mucho, tanto en la selección como en la vida personal. Tengo una amistad muy grande, y hoy no hemos tenido. Si se da la oportunidad, yo encantado, esperemos que se dé”, comentó.

¿Qué dijo el ‘Loco’ Vargas sobre distanciamiento con Paolo Guerrero?

Juan Manuel Vargas dio a conocer que se cortó su amistad con Paolo Guerrero en una entrevista en el podcast de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. El tema nació tras una pregunta que le hizo ‘Cucurucho’ sobre el ‘Depredador’ y el ‘Loco’ explicó las razones del distanciamiento.

“Con Paolo se cortó la amistad porque yo creo que en un momento, cuando estaba en la selección peruana, yo pensé que dejó de protegernos porque siempre nos protegíamos los cuatro con Farfán y Pizarro. Y como ellos quedaron (Farfán y Guerrero), no estábamos Claudio ni yo; pensé que no nos protegían porque cuando no estaban Farfán y Claudio, fuimos a hablar con Sergio Markarián a Holanda cuando no quería a Farfán por el tema de Panamá. Le dije a Markarián: ‘Jefferson tiene que estar y Claudio también’.Y yo sentí que Guerrero, como cabeza en ese momento, yo pienso que pudo hacer más porque Gareca nos limpia de la selección”, contó el excapitán de la ‘U’ en el programa ‘Enfocados’.

Eso sí, el excapitán de Universitario de Deportes mostró su intención de quere retomar la amistad que mantuvieron por años, donde compartieron grandes momentos en la ‘blanquirroja’ cuando eran parte de los ‘Cuatro fantásticos’ junto a Farfán y Claudio Pizarro.

“Hemos dejado de tener contacto con Paolo, pero yo lo quiero mucho.Mi hermano, tú sabes que nos queremos mucho.Ya hablaremos nosotros”, finalizó.