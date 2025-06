Juan Manuel Vargas tuvo ácida reflexión por mal momento de Perú en Eliminatorias 2026: “Varios jugadores se agrandaron”

El 'Loco' se refirió a la actualidad de la 'bicolor' en el proceso clasificatorio. (Video: Enfocados)

La selección peruana está virtualmente fuera del Mundial de Norteamérica 2026 luego del empate en casa contra Ecuador. El 0-0 hizo que la ‘bicolor’ se mantenga penúltima posición y se distancie, casi definitivamente, de la zona del repechaje (a seis puntos). En ese sentido, Juan Manuel Vargas tuvo una ácida reflexión sobre el mal momento del elenco nacional y señaló a algunos jugadores.

“Es el mismo grupo de siempre. Creo que se fueron arriba después del Mundial, pisaban hue...”, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, ‘Enfocados’.

Jefferson Farfán quedó sorprendido por esta respuesta, pero el ‘Loco’ ahondó en ello y mandó indirectas a Alex Valera y Renato Tapia, dando a entender que, en su época, los futbolistas no se negaban a defender la ‘blanquirroja’ ni menos a pedir seguros.

“¿Por qué creo eso? Porque se ve en las declaraciones. Uno no quería venir a jugar, otro pedía seguro. Cuando hemos venido y estaba mal el tema, veníamos a jugar. No poníamos pretextos. Pero ahora creo que les ha cambiado el chip a algunos, no a todos", comentó.

La ‘Foquita’ consideró que para él el problema no pasaba por ahí, a lo que el exjugador de Universitario deslizó que él no formó parte de ese grupo, a diferencia del ‘aliancista’. “Es que tú has sido parte del proceso con esos chiquillos, yo lo veo de afuera. Pienso que están agrandados”, precisó.

Juan Manuel Vargas mandó indirectas a Renato Tapia y Alex Valera en la selección peruana.

¿Qué ocurrió con Renato Tapia y Alex Valera? En el caso del ‘Cabezón’, no disputó la Copa América 2024 debido a que estaba sin contrato en Celta de Vigo y requirió a la FPF un seguro para jugar el torneo continental, aunque esto no sucedió.

Por el lado del ‘Cholo’, no ha vuelto a la selección peruana desde noviembre del año pasado. Óscar Ibáñez quiso llamarlo, pero el delantero adujo tener un problema, lo que incluso se voceó por un altercado con algún elemento del plantel. Paolo Guerrero se pronunció y pidió que aclare el asunto, empero, todavía no ha habido respuesta de su lado.

Esto dijo el mediocampista sobre el resultado por Eliminatorias 2026. (Video: Movistar Deportes)

Giancarlo Granda culpó a clubes peruanos de eliminación de Perú

Otro de los personajes en el ámbito nacional que se han referido al crítico presente de la selección peruana es el periodista Giancarlo Granda, quien culpó a los directivos de los clubes de la Liga 1 por avalar a favor de la gestión de Agustín Lozano en la FPF.

“A todos mis amigos de la paletita verde, gracias ladrones de ilusiones. Es fácil pegarle a Agustín Lozano, todos dicen que Lozano es el culpable, y me queda claro. Es el presidente de la FPF, pero hay algo que creo que la gente no sabe. Lozano no aterrizó en un objeto volador no autorizado en la Federación; él llega por votos y los votos se los dan los clubes. Entonces; ‘(Joel) Raffito, amigo mío, que dijiste que ibas a cambiar el fútbol peruano desde adentro.. ¡No puedes ni cambiar Sporting Cristal, hermano! De hecho, si lo cambiaste, lo cambiaste para mal’“, expresó en primera instancia en el programa de YouTube, ‘Palabra de Hincha’.

Eso no fue todo, ya que el relator de fútbol hizo hincapié en que la directiva de Universitario de Deportes, Alianza Lima y Sporting Cristal han dado el visto bueno a que la problemática que vive el balompié ‘incaico’ se agrave.

“Alianza Lima, Universitario, Atlético Grau, todos con la paletita verde, salvo Melgar y Cienciano, que son una excepción. El mal del fútbol peruano es de todos, no solamente del presidente de la FPF. Es el máximo responsable, sí, pero es respaldado por todos estos nefastos dirigentes que le siguen dando el ‘ok’ para que siga siendo el presidente”, añadió.