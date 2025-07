Jesús Castillo cumplió su primer entrenamiento en Campo Mar como nuevo fichaje de Universitario

Rachel Hidalgo sobre su posible salida de Regatas Lima: “Soy jugadora libre, me gusta mucho la hinchada de Alianza Lima” La voleibolista de 22 años, elegida la mejor líbero de la temporada 2024/25, evalúa su continuidad en el cuadro chorrillano

Perú vs Turquía: día, hora y canal TV del debut de la ‘bicolor’ en el Mundial Sub 19 de Vóley 2025 La selección nacional hará su estreno en el torneo juvenil ante un exigente rival en el Grupo C. Conoce todos los detalles del primer partido de las dirigidas por Martín Escudero