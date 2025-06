San Martín confirma la llegada de Aixa Vigil como flamante refuerzo para la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Aixa Vigil vivirá una nueva experiencia en la San Martín. - Crédito: Alianza Lima

Aixa Vigil ha finalizado su camino como voleibolista de Alianza Lima. Concretado un bicampeonato, la joven deportista ha apostado por un cambio de aires para la Liga Peruana de Vóley 2025/26. A pesar de los denodados esfuerzos por mantenerla en La Victoria, quiso probar otros horizontes.

En ese sentido, según ha filtrado Cenaida Uribe, Aixa Vigil seguirá participando en el circuito doméstico, pero representando a la Universidad San Martín de Porres. El anuncio oficial aún no ha llegado, aunque la Dirección Deportiva del conjunto ‘santo’ ha confirmado su incorporación. Empezará su nueva etapa una vez que culmine su participación con Perú en la Copa América de Vóley 2025.

Aixa Vigil defendió la camiseta de Alianza Lima. Crédito: Prensa AL

“Nosotros sabemos la verdad, nos quedamos con eso”, partió diciendo Yudy Balcázar, la Gerente Deportivo de la USMP en una entrevista concedida al espacio Se Formaron Las Parejas añadiendo que “Aixa llega al equipo como lo han anunciado por todos lados. Es su decisión, nosotros no obligamos a nadie”.

El movimiento, que supone un golpe importante para todos los clubes que forman parte de la Liga Peruana de Vóley, puede apreciarse como una inversión importante desde la San Martín. Sin embargo, la directiva ha remarcado que no se ha ejecutado un gasto importante y que la entidad mantiene una línea de austeridad.

“No tenemos la millonada que dicen ‘van a romper el mercado’; no, no es así. Sí, llega Aixa con un tema con su representante. Se hizo las negociaciones, claro está, después de haber terminado el campeonato. Siempre hemos sido respetuoso, no hemos interrumpido ningún proceso. Su decisión fue mucho después”.

Con el fichaje de Vigil, Universidad San Martín suma un refuerzo de peso que no solo incentivará la competencia interna, también permitirá que las deportistas más jóvenes la ubiquen como una referencia en la búsqueda de la promoción a la plantilla central, cuya dirección técnica está vacante luego de la salida de Vinicius Gamino.

Cenaida Uribe sostuvo un tenso momento con Aixa Vigil tras fichar por San Martín. - Crédito: Composición Infobae

Carrera de Aixa

Aixa se posicionó como una de las promesas del vóley peruano tras su formación en Estados Unidos, donde jugó para Polk State College y la Oral Roberts University. En 2022, regresó al Perú para integrarse a Alianza Lima, equipo con el que se convertiría en figura clave durante tres temporadas.

Con disciplina y talento, fue determinante para que el club lograra su primer campeonato nacional en más de tres décadas (2023) y luego el bicampeonato en 2024–25. Durante su etapa, recibió elogios por parte de rivales y entrenadores, quienes destacaron su capacidad ofensiva: “Nunca pudimos frenarla, fue un dolor de cabeza”.

Morando le ha deseado los mayores éxitos a la hábil voleibolista. | VIDEO: Renzo Galiano

En junio de 2025, dejó Alianza Lima tras una emotiva despedida, citando que “para crecer hay que dejar algo atrás”. Su destino inmediato será la Universidad San Martín. Además, su nivel le valió una convocatoria a la preselección nacional bajo el mando de Antonio Rizola.

Con respecto a su marcha de La Victoria, el entrenador Facundo Morando opinó que “son decisiones y ella tendrá sus motivos. Lo único que tengo que decirle es gracias porque conmigo demostró que es una gran profesional”.