Cenaida Uribe reveló tenso momento con Aixa Vigil tras fichar por San Martín: “Me estuvo meciendo”

La sorpresiva salida de Aixa Vigil de Alianza Lima provocó el lamento de los hinchas tras lograr el bicampeonato en la Liga Peruana de Vóley 2025. Cenaida Uribe confirmó el futuro de la voleibolista: fichó por la Universidad San Martín para la próxima temporada.

La punta publicó una emotiva despedida por redes sociales y agradeció el apoyo incondicional de los fanáticos ‘blanquiazules’. La jefa del cuadro victoriano contó detalles de su partida y reveló que tuvo un tenso momento con la jugadora.

“Ya estaban atrás de ella desde el año pasado, y si te ofrecen el doble o más plata. Me imagino que habrá sido ‘por mejoría, mi casa dejaría’. Hablé con ella, y ahora tiene manager, lo cual me parece una tontería. Si estás en un club y tienes 3 o 4 años, y viene un manager y dice: “Ahora yo soy su manager”, y yo, pero si yo he trabajado con ella tanto tiempo sin ningún problema, ¿por qué tenía que meterse el manager? Bueno, entonces vino con el rollo de que tiene manager, que habla con mi manager y yo le dije ‘con tu manager yo no voy hablar’. Ella ya tenía decidido irse; después me enteré de que había firmado hace 15 días y, obviamente, me mortificó“, apuntó la exvoleibolista en el programa de ‘Saque y punto’.

La jefa de equipo de Alianza Lima reveló que la talentosa punta jugará en el cuadro santo la próxima temporada. (Video: NOSEASFULERO)

“No te arrepientas de la decisión que tomaste”

Cenaida Uribe contó que tuvo una sincera conversación con Aixa Vigil tras su salida de Alianza Lima, y le confirmó que ya había firmado el contrato con Universidad San Martín mientras estaban negociando su renovación.

La jefa de equipo de las ‘blanquiazules’ le deseó suerte con las ‘santas’, pero le dejó un contundente mensaje que generó muchas reacciones.

“Luego me llamó, estaba triste y lloró, me dijo muchas gracias por todo, que siempre nos hemos llevado súper bien. Yo le dije ‘nunca te he fallado en nada. Éramos una familia, un grupo’, pero ya había tomado la decisión. Lo único que me molesta es que ya había firmado hace 15 días, y me estuvo meciendo hace 15 días para que te quedes. ‘Igual se puede cancelar, o sea, anular’, me dijo. Entonces, me dio la razón, sí había firmado hace 15 días y ya está. Le dije que ojalá le vaya bien, éxitos, y que no te arrepientas de la decisión que tomaste, nada más le dije. Yo cuento la verdad y si llamas va a decir lo mismo", apuntó Uribe.

La carta de despedida de Aixa Vigil a Alianza Lima y sus hinchas.

Eso sí, Cenaida dejó en claro su firme posición sobre la posibilidad de que Aixa regrese a las ‘íntimas’ en el futuro: “Siento que terminamos bien, más allá de que yo sea muy directa. No hemos terminado mal; por ahí le puedo decir que las puertas están abiertas. Vamos a ver".

¿Por qué se fue Aixa Vigil de Alianza Lima?

La voleibolista se despidió de las ‘blanquiazules’ con emotivo mensaje y aprovechó para dar sus razones por las que decidió cambiar de rumbo en la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley.

“En el 2020 prometí que no me iría de Alianza sin campeonar, ahora, después de dos títulos de los que estoy tan orgullosa, es hora de decir adiós. Nunca pensé que este momento llegaría, pero hace unos días me dijeron que ‘para crecer hay que dejar algo atrás’ y sé que yo dejo mucho”, publicó Aixa en sus redes sociales.