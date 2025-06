Cenaida Uribe anuncia refuerzos internacionales para el Mundial de Clubes 2025: “Me ofrecen italianas, checas, rusas”

La jefa de equipo de Alianza Lima reflexionó sobre el tema y señaló que ahora le ofrecen a jugadoras de países potencia de Europa en esta disciplina. (Video: Puro Vóley)

Luego del exitoso bicampeonato, Alianza Lima sigue con la mirada puesta en el futuro y ya trabaja en los detalles para la próxima temporada. Su objetivo no solo será defender el título en la Liga Peruana de Vóley, sino también dejar una huella en el Mundial de Clubes 2025. En ese sentido, la jefa de equipo, Cenaida Uribe, compartió sus planes para conformar el plantel que afrontará este importante desafío internacional.

En una reciente entrevista para 'Puro Vóley’, la directiva ‘blanquiazul’ expresó su motivación para continuar trabajando en la preparación de la plantilla tras conseguir el segundo título en el campeonato local. “Estamos con ganas de seguir trabajando y ya pensando en qué voy a hacer en el Mundial. Tengo que seguir reforzando el equipo”, afirmó.

En ese contexto, Cenaida Uribe reflexionó sobre el impacto que tuvo la histórica clasificación al Mundial de Clubes 2025, luego del subcampeonato sudamericano, destacando cómo la atención sobre Alianza Lima ha crecido a nivel internacional a pesar de que la selección peruana pasa por un mal momento. De hecho, reveló que le han ofrecido jugadoras de países potencia de Europa para armar su equipo de cara a esta prestigiosa competencia FIVB.

“Para el mundo, Perú ya no existe. No estamos en el radar de la gente, pero ha pasado que a raíz de la clasificación al Mundial de Clubes me han llamado varios agentes para preguntarme si ya tengo el equipo para este año. Me preguntan ‘¿qué te falta?, ¿necesitas alguna jugadora?’ Ya al equipo lo miran distinto, primero no existíamos y ahora me mandan italianas, checas, rusas para ofrecerlas al plantel”, comentó.

Cenaida Uribe lleva dos títulos como jefa de equipo de Alianza Lima. Crédito: Prensa AL

Refuerzos internacionales en Alianza Lima para el 2025/26

En cuanto a los refuerzos internacionales, la jefa de equipo de Alianza Lima garantizó que las contrataciones ya están cerradas, subrayando el cambio en los plazos de fichajes a nivel global. Según explicó Cenaida, mientras las ‘íntimas’ competían en el Sudamericano, los clubes de Brasil con los que compitió ya sabían con antelación qué jugadoras permanecerían en sus filas.

“Ya están cerrados los refuerzos, porque a nivel internacional esto ha cambiado. Antes tú terminabas una Liga y tenías entre junio y agosto para contratar, a veces llegabas tarde porque las buenas ya están contratadas en ese momento. Obviamente que las buenas se van a Italia, Turquía o a Brasil; no vienen a Perú. Pero ahora los clubes contratan en febrero”, dijo.

“Una locura. En el mundo, en febrero ya todas las jugadoras saben dónde van exacto; entonces no te podías quedar, yo no podía esperar a terminar en mayo o junio para comenzar a buscar las extranjeras. También sabía que tenía poco tiempo”, agregó la exvoleibolista nacional.

La jefa de equipo de Alianza Lima dio pistas sobre las contrataciones del extranjero para encarar el Mundial de Clubes 2025. (Video: Puro Vóley)

Aunque Uribe no quiso entrar en detalles sobre los refuerzos específicos para el Mundial de Clubes 2025, sugirió que Alianza Lima sumaría una colocadora extranjera. “A nivel nacional, ¿qué refuerzo hay para armadora? ¿Existe alguna? Pásale mi número", dijo, dejando entrever que es segura la incorporación de un talento internacional en esa posición.

La cita mundialista, que reunirá a los mejores equipos del planeta, se llevará a cabo en diciembre de este año. El club de La Victoria, como representante de Perú y Sudamérica, afrontará este prestigioso torneo con la firme intención de estar a la altura del desafío. La motivación por el bicampeonato en la Liga Peruana es aún fuerte, pero ahora las ‘íntimas’ tienen la vista puesta en logros más grandes, después de haber protagonizado una histórica campaña.