Alianza Lima organizará cuadrangular internacional previo al Mundial de Clubes 2025: Cenaida Uribe reveló los rivales multicampeones

Alianza Lima tiene la mente puesta en el Mundial de Clubes 2025, el cual se disputará del 8 al 14 de diciembre. Sin embargo, no será el único reto que tendrán las ‘blanquiazules’ en el 2025, también se alista a la próxima Liga Peruana de Vóley.

La escuadra Facundo Morando se viene armando para superar los próximos desafíos y aunque no hubo ningún refuerzo oficializado, se conoció que la armadora ya fue elegida: María Alejandra Marín, seleccionada de Colombia y con reciente pasado en el campeonato de Francia.

Cenaida Uribe adelantó que no solo está viendo el tema de refuerzos, también está trabajando en lo que será la preparación de cara al más grande torneo internacional y la competición peruana.

La jefa de las ‘íntimas’ reveló que tiene pensado en organizar un cuadrangular con equipos de nivel mundial de cara a su participación en el campeonato organizado por la Federación Internacional de Voleibol (FIVB).

"Sí, voy a hacer un cuadrangular; hasta ahora tengo conversaciones con Fluminense, River Plate, Alianza Lima y otro club peruano", apuntó la exvoleibolista en el programa ‘No seas fulero’.

Además, contó detalles de cómo será la próxima ‘Noche Blanquiazul’ y confesó lo difícil que fue organizar la presentación oficial del equipo de vóley. También adelantó sorpresas en el evento más esperado por los hinchas.

“El primer año que llegué a Alianza Lima, dije que quiero hacer mi ‘Noche Blanquiazul’ y me dijeron que no tenía tiempo y, más, no la hice. En el segundo sí lo hice, traje a un equipo brasileño y acaba de ser campeón de Brasil ahorita. Nos sacó la madre, pero fue espectacular el evento; llenamos el Dibós. Después de eso, traje a Boca Juniors en noviembre, y ahora tengo pensado hacer lo mismo y seguramente con más de un equipo. Y también estamos pensando en hacer una gira previa al Mundial de Clubes”, añadió.

Alianza Lima se coronó bicampeón de la Liga Peruana de Vóley. Crédito: LPV

Por último, Uribe señaló que los coliseos están quedando chico porque el vóley peruano está creciendo cada temporada y los aficionados están aumentando.

“El Polideportivo de Villa El Salvador entran 4500 y está quedando listo; también está el Dibós y entran 3500 y 4000 personas. Yo hice dos noches blanquiazul ahí”, finalizó.

¿Quiénes dejaron Alianza Lima y no estarán en el Mundial de Clubes 2025?

Alianza Lima se coronó bicampeon de la Liga Peruana de Vóley 2025 y muchas de sus voleibolistas decidieron cambiar de rumbo. Marina Scherer decidió irse a España y dejar a las ‘blanquiazules’ después de cuatro años, Sonaly Cidrão se fue a Azerbaiyán, Aixa Vigil ahora defenderá la camiseta de la San Martín, Fabiana Távara se fue a estudiar a Estados Unidos.

“En las puntas, Aixa se fue a la San Martín y hay que suplirla. Yo creo que por algo pasan las cosas y nos estamos reforzando bien igual, el equipo va a estar bueno”, contó Cenaida Uribe sobre la salida de Vigil del cuadro victoriano.

La jefa de equipo de Alianza Lima reveló que la talentosa punta jugará en el cuadro santo la próxima temporada. (Video: NOSEASFULERO)

Por su lado, Scherer confirmó su partida en plena celebración del segundo título nacional: “Este fue mi último baile con Alianza Lima. Pero, de todas formas, le deseo lo mejor de los éxitos para quienes vengan, para quienes sigan. Siempre estaré apoyando al club, es mi casa. Perú es mi segunda casa. Estas chicas por cuatro temporadas fueron mi familia. La hinchada fue mi familia por cuatro años”, expresó la armadora brasileña en declaraciones a Movistar Deportes.