Alianza Lima solicitará que el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 se realice en Perú: dos clubes peruanos competirían en el torneo

Cenaida Uribe reveló que mandará carta para pedir la sede del torneo internacional. (No seas Fulero)

Alianza Lima volvió a poner el nombre de Perú en el mapa del voleibol. El conjunto ‘blanquiazul’ consiguió el segundo lugar en el último Campeonato Sudamericano de Clubes y clasificó de manera histórica al siguiente Mundial, a celebrarse del 8 al 14 de diciembre, posiblemente en China.

Este logro se debe a varios integrantes, desde las jugadoras hasta el comando técnico encabezado por el brasileño Paulo Milagres. También la jefa de equipo, Cenaida Uribe, tiene mérito, pues viene realizando una gran labor con la contratación de refuerzos para el armado del plantel.

Uribe y Alianza quieren seguir cosechando triunfos en el extranjero; por ese motivo, han tomado la decisión de solicitar la sede del próximo Sudamericano de Clubes de Vóley, el cual se llevaría a cabo en el mes de marzo del 2026.

El presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV), Gino Vegas, había hablado de esa posibilidad tiempo atrás. "Hemos tenido conversaciones para que el torneo se juegue en Lima, lo que permitiría la participación de dos equipos peruanos”. Ahora, esta iniciativa se concretaría con el impulso de las ‘íntimas’.

La misma Cenaida lo dio a conocer en una reciente entrevista con el programa de Youtube llamado ‘No Seas Fulero’. “Justamente ayer hablé con el presidente de la Federación, esto es primicia calientita porque no ha salido en ningún lado, vamos a mandar nosotros el documento como Alianza para solicitar el Sudamericano de Clubes, y hacerlo en conjunto con la Federación”.

De esta manera, Alianza Lima no sería el único de participar en el próximo Sudamericano de Clubes, ya que otro peruano podría sumarse al ser la sede, tal y cual ocurrió en la pasada edición con Gerdau Minas y Dentil Praia, ambos de Brasil.

Nombres como los de Universitario de Deportes, Universidad San Martín y Regatas Lima suenan para representar al Perú en este torneo. El cuadro de Chorrillos partiría con ventaja al ser el más campeón de la historia y recientemente se ubicó en el segundo lugar del certamen doméstico.

Cuadrangular con River Plate y Fluminense como preparación para el Mundial

Por otro lado, Cenaida Uribe dio a conocer que Alianza Lima está entablando conversaciones con clubes extranjeros para realizar un cuadrangular previo a su participación en el Mundial. Los dos equipos, hasta el momento, que participarían de este pequeño torneo serían: Fluminense de Brasil y River Plate de Argentina.

"Sí, voy a hacer un cuadrangular; hasta ahora tengo conversaciones con Fluminense, River Plate, Alianza Lima y otro club peruano“, contó en el mismo espacio digital.

Cabe señalar que esta competencia se realizaría antes de noviembre, fecha en la que está programada el comienzo de la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley y cuando todas las voleibolistas extranjeras de Alianza se hayan sumado.

Alianza Lima es el actual bicampeón de la Liga Peruana de Vóley y buscará conseguir un título internacional.

Cenaida Uribe no quiere trabajar en la FPV

Su buen manejo en Alianza Lima ha hecho que los fanáticos del vóley la propongan como próxima presidente de la Federación; sin embargo, Cenaida Uribe dejó en claro que no quiere formar parte del organismo que hoy en día encabeza Gino Vegas.

“No, no se me ocurre, no quiero, no tengo tiempo, yo tengo vida, intento dentro de lo que hago, intento tener tiempo para mis cosas. Me gusta lo que hago y cuando me meto, me meto completa, yo misma estoy así, yo me meto de verdad”, contestó.

También, le cerró las puertas a la política, aunque le han propuesto ser congresista otra vez. “No, no quiero, ya fue, ya pasó, tuvo su momento, ahora estoy bien con lo que hago, estoy bien en el deporte, sí me han convocado, estoy bien acá”.