A qué hora juega Alianza Lima vs Melgar HOY: partido en Arequipa por fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs Melgar por la fecha 17 del Torneo Apertura 2025

Alianza Lima se jugará el todo o nada frente Melgar hoy, sábado 28 de junio, en el estadio Monumental de la UNSA en Arequipa, por la fecha 17 del Torneo Apertura 2025. Los ‘blanquiazules’ están obligados a sacar un triunfo en la altura para mantenerse en la lucha por el primer trofeo de la Liga 1.

El equipo de Néstor Gorosito tiene una única chance de acortar la ventaja que tiene Universitario de Deportes: tiene cinco puntos más que los ‘íntimos’. Necesita celebrar una victoria para ponerse a dos unidades de la ‘U’ a falta de dos fechas para que termine la competición.

Los ‘grones’ contarán con las reapariciones de Miguel Trauco y Alan Cantero tras superar lesiones, el popular ‘Pipo’ pondrá a sus mejores jugadores para asegurar los tres puntos en la ‘ciudad blanca’.

“Hubo un momento en el que fuimos irregulares, en el cual el rendimiento no fue tan bueno. Debido a eso, hemos perdido puntos que normalmente no perderíamos. Tenemos muchas ansias de alcanzar a Universitario y superarlo. Sabemos que no es fácil porque la ‘U’ ha sido el equipo más regular a lo largo del torneo, y por eso tiene la ventaja sobre nosotros. Mi experiencia que tengo en el fútbol me hacen ver que hay algunas cosas que no terminan de estar claras en este campeonato peruano. Más allá de ello, pienso que la U tuvo la suficiente capacidad para estar en donde está”, apuntó el DT en entrevista con ‘Al Ángulo’.

Los 'blanquiazules' ganaron 1-0 en el partido pendiente por la fecha 10 del Torneo Apertura. (L1 Max)

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Melgar por el Torneo Apertura 2025?

El duelo entre los ‘blanquiazules’ y los ‘rojinegros’ se jugará este sábado 18 de junio en el estadio Monumental de la UNSA por la fecha 17 del Torneo Apertura 2025. El horario pactado para vibrante cotejo será a las 19:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 20:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 21:00 horas.

Alianza Lima visitará a Melgar en Arequipa por el Torneo Apertura 2025

Dónde ver Alianza Lima vs Melgar por el Torneo Apertura 2025

El partidazo será transmitido por L1 Max, canal oficial del campeonato peruano, y se podrá seguir a través de las diferentes plataformas como DirecTV, Best Cable, Win TV, Zapping TV, Claro TV, entre otros.

También estará disponible por L1 Play, plataforma streaming que cuenta con un pago mensual dependiendo del plan a elección. Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en Arequipa con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones, otros resultados, tabla de posiciones, y mucho más.

'Blanquiazules' y 'rojinegros' se enfrentan en la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025.

Alianza Lima vs Melgar: últimos enfrentamientos

- Alianza Lima 1-1 Melgar: 28 de septiembre del 2024

- Melgar 1-0 Alianza Lima: 28 de abril del 2024

- Alianza Lima 0-0 Melgar: 28 de septiembre del 2023

- Melgar 2-1 Alianza Lima: 19 de mayo del 2023

- Alianza Lima 2-0 Melgar: 12 de noviembre de 2022

Fixture que le resta a Alianza Lima en el Torneo Apertura 2025

- Fecha 17: FBC Melgar vs Alianza Lima (sábado 28 de junio / 18:15 horas / estadio Monumental de la UNSA / L1 Max, L1 Play)

- Fecha 18: Alianza Lima vs Deportivo Binacional (Sábado 5 de julio / 20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 Max, L1 Play)

- Fecha 19: UTC vs Alianza Lima (Visita / programación por confirmar)