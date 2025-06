Ricardo Gareca y Chile fuera del Mundial 2026: la despiadada reacción de la prensa chilena tras nuevo fracaso de la ‘roja’

Perú vs Ecuador vía Youtube HOY: todos los detalles para ver el partido por Eliminatorias 2026 vía streaming Los fanáticos de la ‘bicolor’ podrán seguir este encuentro ante el ‘tricolor’ de manera gratuita por la plataforma digital

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026 EN VIVO HOY: así va Perú tras el triunfo de Bolivia ante Chile Chile pierde 2-0 ante Bolivia en El Alto. Después, juegan Uruguay vs Venezuela, Argentina vs Colombia y Brasil vs Paraguay. Finalmente jugará la ‘bicolor’ con el ‘tricolor’