Se reveló la brusca reacción de Ricardo Gareca en plena reunión para finiquitar su salida de la selección de Chile: “Le cambió la cara al ‘Tigre’”

El nombre de Ricardo Gareca no ha sonado de buena forma en el último año en Chile. Y es que desde que fue nombrado como técnico de la ‘roja’ en enero de 2024, no ha podido mejorar la imagen de un equipo que no pasó de fase de grupos en la Copa América y se encuentra en el fondo de las Eliminatorias 2026. Esto hizo que su salida sea una tema real, aunque diferencias económicas impidieron el acuerdo. Sin embargo, se conoció que en la reunión que hubo con Pablo Milad, presidente de la Federación ‘sureña’, el ‘Tigre’ tuvo una brusca reacción.

“Me enteré algo de Ricardo Gareca, porque me junte con gente que conoce muy bien la situación. Me lo contó con el motivo de explicar lo desordenado que era el fútbol chileno”, fueron las primeras palabras de Luis Marambio, periodista chileno, para el programa deportivo de ‘T13′.

De la misma manera, un inesperado detalle cambió las condiciones y la postura del DT argentino para acordar su partida del equipo ‘mapocho’. “Estaba todo listo, había un acuerdo (para su salida). Pero cuando le dicen a Ricardo Gareca que le van a pagar en cuotas, se paró de la reunión y se fue”, dijo.

El comunicador dejó en claro que la intención del mandatario de la ANFP era pagarle 1 millón de dólares del monto que restaba de su contrato en cuotas dividas en casi tres años, lo que provocó que Ricardo Gareca se ofusque y decida quedarse como entrenador de Chile.

“Estaba todo listo, acuerdo y todo. Pero al final de la reunión, Pablo Milad le dice que el monto convenido se lo iban a pagar en cuotas hasta el 2027. Le cambió la cara al ‘Tigre’”, sostuvo.

¿Qué dijo Ricardo Gareca sobre su continuidad en Chile?

Días después de que se conociera que continuaba como técnico de Chile, Ricardo Gareca confesó que se reunió con los dirigentes de la ANP y manifestó su idea de seguir. “Me junté con Pablo Milad, Jorge (Yunge) y Marko (Biskupovic). Estuvimos intercambiando opiniones, hablando, querían saber cómo estábamos nosotros en ese aspecto. Y le hemos manifestado que la idea nuestra es continuar, y yo también. Fue un intercambio de palabras porque tengo una excelente relación con ellos y, al tiempo que pensaron, nos volvieron a llamar y nos ratificaron”, expresó para los medios chilenos.

Asimismo, el entrenador de 67 años descartó que el factor económico fue un problema y que en su mente solo está en encontrar la solución para clasificar al Mundial 2026.

“Nosotros le facilitamos todo, tenemos una excelente relación y acostumbro a resolver el contrato de la mejor manera. No hay una presión económica ni nada. Está el deseo nuestro de continuar, de revertir la historia, nada más. Sabemos las consecuencias, el malestar que hay. Entendemos, respetamos y entendemos a la gente, la crítica”, indicó.

Ahora, la postura de Ricardo Gareca ya se había conocido mediante una conversación que el diario ‘La Tercera’ se enteró que tuvo con Eduardo Berizzo, exestratega de Chile. En ella, admitió que no resignaría dinero si pretendían echarlo de su cargo y “que me paguen todo o no me voy”.

El duro panorama de Chile en las Eliminatorias 2026

La selección chilena tiene un duro camino en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026. Y es que solo le quedan cuatro partidos y ya no depende de sí mismo para tentar la clasificación.

El 4 de junio recibirá a Uruguay, que no viene en buen momento pero está en zona de privilegio (3°). Cinco días después visitará a Bolivia en el estadio Municipal El Alto (4,150 m.s.n.m.), rival directo por el repechaje y que se ha fortalecido en ese recinto deportivo de mayor altura.

El 9 de setiembre, la ‘roja’ jugará en Santiago contra Paraguay, que viene en línea ascendente con Gustavo Alfaro y no ha perdido desde que es el entrenador. Mientras que el 14 de setiembre se medirá con Ecuador en Quito, segundo en la tabla.

Sin duda, una difícil tarea para los dirigidos por Ricardo Gareca, que no acuden a los Mundiales desde Brasil 2014 y ya serían tres ediciones sin estar en la órbita internacional.

