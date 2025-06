Ricardo Gareca está en la mira de club grande de Sudamérica tras fracaso en Chile: “No se graduó de mal técnico por eso”

Steven Arce contó que el 'Tigre' está en la mira de una entidad relevante en la región. (Video: YouTube Steven Arce)

La derrota ante Bolivia en El Alto significó un duro golpe para la selección de Chile, que no solo quedó fuera de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, sino que lo hizo en el último lugar de la tabla. Esto conllevó a la salida de Ricardo Gareca, que no tardaría mucho en encontrar trabajo debido al interés de un club grande de Sudamérica.

El periodista colombiano, Steven Arce, dio a conocer, a través de su canal de YouTube, que el ‘Tigre’ es una de las alternativas que baraja la directiva de América de Cali ante la probable partida del actual DT, Jorge da Silva.

"Me dicen hoy (15 de junio) que el ‘Polilla’ da Silva no sería más técnico de América de Cali, que la decisión, por mayoría, ya está tomada, salvo que ocurra algo. Están mirando, otra vez, opciones como la del señor Gareca", fueron sus primeras palabras.

De la misma manera, el excomunicador de ‘Caracol Radio’ aseguró que el entrenador argentino aún tiene un buen cartel en el plano internacional, más allá de su estrepitosa salida de la selección de Chile.

“Lo de Gareca me lo dijo una fuente externa al club, lo del ‘Polilla’ sí me lo dijo una fuente cercana al club. Ahora, ¿Gareca aceptará? No sé. Quedó muy desgastado tras su fracaso en Chile. Sin embargo, no se graduó de mal técnico por eso. Chile es un desastre de selección, que le quedó grande el recambio. Fueron Reinaldo, Gareca, Berizzo y la verdad que fue un desastre, horrible lo de Chile", sostuvo.

En el caso de que se concrete la llegada de Ricardo Gareca a América de Cali, no sería una idea descabellada. Esto debido a que el técnico ‘gaucho’ militó en dicha institución como jugador (entre 1985 y 1989) y entrenador (2005). En ese tiempo, ganó los títulos de 1985 y 1986.

Además, el espigado estratega tendría bajo su mando a Luis Ramos, delantero de la selección peruana que llegó al cuadro ‘escarlata’ esta temporada y ya acumula 6 goles y 1 asistencia en 25 partidos. De hecho, es conocido que la etapa de Gareca Nardi en la ‘bicolor’ le permitió conocer el trasfondo del balompié nacional y podría hacer crecer al exatacante de Cusco FC.

El mensaje de Ricardo Gareca por su salida de Chile

Tras la caída ante Bolivia, que matemática eliminada a Chile del Mundial, Ricardo Gareca conocía que su permanencia en la ‘roja’ había culminado. Un detalle en su contrato le permitía a la dirigencia cortar el vínculo que culminaba aún con los partidos de setiembre.

Ante esa situación y lejos de mostrar bronca por el terrible desenlace, el ‘Flaco’ agradeció a todos los integrantes de la ANFP y dejó en claro que el tema económico nunca fue un problema.

“Nos sentimos contenidos en toda nuestra estadía en Chile. Quiero agradecer a los jugadores, a los dirigentes por el respaldo hasta las últimas consecuencias. Quiero dejar bien en claro que nunca hubo un tema económico porque jamás le he hecho un juicio a nadie, simplemente era ponernos de acuerdo. Sentí el respaldo de la dirigencia y ellos entendieron que, más allá de las disidencias que puedan haber, siempre conté con el apoyo de todos”, dijo en conferencia de prensa.

También admitió que no ha sido una situación positiva para él, pero que tiene que ver la forma de salir adelante. “Lamentablemente, Chile está en una situación que nunca hubiésemos deseado. Con la experiencia que tengo, también es un golpe duro para mí, pero me tengo que levantar, así como Chile en un futuro”, añadió.

Otra opción de Ricardo Gareca de cara al futuro podría ser la selección peruana. Un retorno no es tan inviable, de acuerdo a las declaraciones del periodista, Pedro García. Un objetivo de Agustín Lozano, presidente de la FPF, sería el aval para buscar el regreso del ‘Tigre’.