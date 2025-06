Presidente de Emelec se refirió al fichaje de Christian Cueva tras demanda de Cienciano: “El reglamento FIFA nos permite”

Jorge Guzmán habló del mediocampista peruano y su condición contractual con el cuadro cusqueño. (Video: De Una / Radio Ovación)

El futuro de Christian Cueva se encontró en un entrampamiento luego de la demanda que Cienciano efectuó contra Emelec de Ecuador, que anunció su fichaje el pasado sábado 7 de junio y, ese mismo día, su nombre fue mencionado en la presentación del equipo ‘norteño’. En ese sentido, luego de varios días de incertidumbre, el presidente del ‘bombillo’, Jorge Guzmán, se refirió a ‘Aladino’ y la situación con el ‘papá’.

"No era un secreto que teníamos interés por el jugador, pero él tiene que solucionar unos problemas con Cienciano y estamos a la espera de eso. He hablado con el presidente de Cienciano y me ha manifestado que se va a reunir con el jugador. Nosotros no podemos finiquitar aún nada con el jugador hasta que él finiquite su contrato con el club del Cusco“, fueron sus primeras palabras en diálogo con el programa ‘De Una’ de Radio Ovación.

De la misma manera, aseguró que su entidad no tuvo ningún incumplimiento y que todo ha sido manejado bajo los estándares de la FIFA. “Lo único que hemos hecho nosotros y que nos permite el reglamento FIFA, es tener un acercamiento en el periodo de seis meses y, según palabras del jugador, estamos en ese periodo”, precisó.

El último partido de Christian Cueva en Cienciano habría sido ante Atlético Mineiro en Brasil por Copa Sudamericana 2025. - créditos: Cienciano

Jorge Guzmán contó que pudo conversar con el administrador de Cienciano, Sergio Ludeña, y la manifestó que no existía ningún inconveniente contractual entorno a Christian Cueva.

“Hablé con él y le he expresado claramente que nosotros no hemos incurrido en ninguna ilegalidad, porque el jugador nos ha manifestado que está cerrando su contrato en estos meses con el club, lo cual nos permite reglamentariamente hacer un acercamiento”, acotó.

Presidente de Emelec sobre ausencia de Christian Cueva en la ‘Explosión Azul’

Uno suceso que llamó la atención fue el anuncio de la contratación de Cueva Bravo por parte de Emelec en sus redes sociales, algo que no se vio desde Cienciano con una despedida, así como suele ocurrir con estos acontecimientos. En esa línea, Guzmán esclareció que el peruano todavía no pertenece al club de Guayaquil, aunque todo se solucionaría a la brevedad.

“No lo hemos presentado como jugador de Emelec porque no lo es. Es obvio que tenemos interés en el jugador y estamos buscando que se solucione su tema. Ayer hablé con dirigentes de Cienciano y me dijeron que ayer estaba finiquitando su situación con Cienciano. Si eso se da podemos presentar al jugador en Ecuador, mientras tantos no. Somos respetuosos de los clubes y Cienciano es muy respetable en todo el continente”, indicó.

El también ingeniero agrónomo detalló que Cueva no autorizó su presencia en el estadio George Capwell el sábado pasado, por lo que están a la espera de que resuelva su contrato con Cienciano. “Omitimos su presentación el sábado con la nueva plantilla porque el mismo jugador no nos autorizó. Eso implica que él estaba arreglando su situación contractual con Cienciano”, declaró, agregando que Emelec tiene plazo hasta el 28 de junio para inscribir al talentoso futbolista.

El peruano brilló por su ausencia en la ‘Verdadera Explosión Azul’. (StudioFútbol)

Cabe mencionar, que Emelec arrastraba varias sanciones de FIFA por cuestiones económicas que le impedían realizar fichajes. No obstante, estas fueron canceladas y está en la capacidad de incorporar jugadores para volver a pelear en el ámbito local e internacional. La llegada del nacido en Huamachuco le permitirá tener creación, control e inventiva en el centro del campo.

La evolución de Christian Cueva en Cienciano

Christian Cueva evolucionó notoriamente en Cienciano desde el cambio de técnico (de Cristian Díaz a Carlos Desio) en la quincena de abril. Fue así como ejerció como conductor del equipo y ayudó para que los ‘imperiales’ consigan la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana, por encima de Atlético Mineiro de Brasil, Deportes Iquique de Chile y Caracas FC de Venezuela. A su vez, el equipo cusqueño se alejó de la parte baja de la tabla del Torneo Apertura y se ubica cerca de la zona alta.

Más allá de ello, el menudo volante no fue convocado a la selección peruana, empero, si se concreta su arribo a Emelec y mantiene la regularidad, podría volver. En lo que va de 2025 acumula 6 goles y 4 asistencias en 15 partidos entre las dos competiciones.

El volante puso el 1-0 al primer minuto de juego con el ´papá'. (Video: L1MAX)