Christian Cueva fue oficializado en Emelec con narración de Daniel Peredo: “El nuevo 10″

Christian Cueva fue oficializado en Emelec con narración de Daniel Peredo.

Para nadie es un secreto de que Christian Cueva había dado notorias muestras de su resurrección futbolística en los últimos meses, cuando se enfocó en el fútbol y Cienciano se benefició logrando clasificar como primero de su grupo a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Sin embargo, estas buenas actuaciones generaron interés del extranjero, entre ellos, de Emelec de Ecuador, que incluso se daba por hecho su fichaje cuando en Perú se hablaba de su renovación con el ‘papá’.

Pero todos los rumores quedaron de lado cuando el presidente del club ‘eléctrico’, Jorge Guzmán, confirmó que ‘Aladino’ ya era nueva contratación de su equipo y que solo restaba la revisión médica para la oficialización. En ese sentido, el fichaje se concretó el sábado 7 de junio, a través de un anuncio en sus redes sociales en donde incluyeron la narración de Daniel Peredo.

En horas de la mañana, la institución ‘norteña’ realizó una publicación en la que le dio la bienvenida al menudo volante con el dorsal que portará. “Bienvenido Christian Cueva, el nuevo ‘10′ del Bombillo“, indicó.

Eso no fue todo, ya que Emelec acompañó esta descripción con un video en donde se visualiza la camiseta de Christian Cueva en el camerino del estadio George Capwell con la ‘10′. Asimismo, se mostró el grito de gol del recordado periodista deportivo peruano, Daniel Peredo, cuando narró sus anotaciones con la selección nacional en las Eliminatorias para Rusia 2018.

El club ecuatoriano anunció el fichaje de 'Aladino' con el grito de gol del recordado periodista deportivo peruano. (Video: Club Sport Emelec)

¿Cuándo será la presentación de Christian Cueva en Emelec?

De acuerdo a la información de varios periodistas ecuatorianos, la intención de la directiva de Emelec era agilizar el fichaje de Christian Cueva para presentarlo ante sus hinchas en la ‘Explosión Azul’, evento donde dará a conocer al equipo para esta temporada, pese a que tenía una oferta sobre la mesa de renovación de Cienciano.

Esto sucederá este mismo sábado a las 19:00 horas de Ecuador y Perú, según el anuncio de la entidad ‘millonaria’. Se espera que el nacido en Huamachuco sea parte de la fiesta del conjunto ecuatoriano en el estadio George Capwell.

Christian Cueva fue pieza clave de Cienciano para la clasificación, como primero de su grupo, a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. - créditos: Cienciano

¿Cómo Carlos Desio recuperó futbolísticamente a Christian Cueva?

El proceso de recuperación futbolística de Christian Cueva en Cienciano tuvo como eje una conversación clave entre el jugador y el técnico Carlos Desio, quien destacó la importancia de hacerle ver el valor de la oportunidad que tenía en el club cusqueño.

“Yo le hice entender que estaba en un club grande, que no podía dejar pasar las oportunidades porque el fútbol no te da oportunidades y podría ir a otro club de Perú, pero iba a ser uno más chico del que está hoy, y eso no le iba a hacer bien. Era cuestión de hablarlo”, relató en el podcast de YouTube ‘DyT’.

El entrenador remarcó que la comunicación directa fue fundamental para que el mediocampista asuma su rol y compromiso con el equipo. “Cuando a Christian lo tienes contento, lo haces sentir importante, te va a marcar la diferencia. Lo trato igual que a todos porque me parece que todos se merecen el mismo respeto, más allá de la trayectoria que tenga Christian, y eso también le gusta a él”, afirmó.

Sobre el proceso de reintegración, Desio detalló que la idea fue incorporar a Cueva de manera gradual: “La idea era llevar de a pocos a Christian y después se van formando los jugadores que van a tener más o menos minutos. Christian está rindiendo, por ahí le cuesta un poco más la fase defensiva, pero los otros saben y lo acompañan en eso”.

A su vez, el DT argentino destacó el trabajo de Torrejón y Arias en el mediocampo, lo que permite que Cueva se enfoque en la creación ofensiva y aporte claridad al juego de Cienciano.

Carlo Desio habló de la mejora futbolística de ‘Aladino’ en el ‘papá’, aunque advirtió de su falencia. (Video: Los Reba)

Números de Christian Cueva en Cienciano

Desde que Christian Cueva se incorporó a Cienciano a mediados de 2024, su rendimiento fue de menos a más. De hecho, con Cristian Díaz tuvo una participación gradual.

Pero fue con Carlos Desio este año, que el habilidoso jugador logró encadenar varios partidos, además de ponerse físicamente apto, para estar a la altura en Liga 1 y Copa Sudamericana.

Tal fue su nivel que incluso muchos lo pidieron para volver a la selección peruana en junio, aunque esto no ocurrió. De todos modos, en su paso por el Cusco dejó el siguiente saldo: 7 goles y 4 asistencias en 23 partidos jugados.

El volante se lució con jugadón que, terminó en gol de Gaspar Gentile. (Video: ESPN)