Christian Cueva reveló que tiene millonaria deuda que lo obliga a seguir jugando, y advirtió: “Trabajaré de lo que sea”

'Aladino' contó que tiene una cuantiosa obligación por pagar, motivo por el cual prioriza el dinero a otros aspectos. (Video: La Fe de Cuto)

El futuro de Christian Cueva se ha tornado una incógnita luego de que su fichaje por Emelec de Ecuador se haya entrampado por el contrato vigente que tenía con Cienciano. Pero lo que muchos se preguntan, es cómo ‘Aladino’ decidió dejar el ‘papá’, que clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 con un buen fútbol, para partir a un equipo que ha atravesado por problemas económicos. Sin embargo, recientemente, el mediocampista reveló que tiene una millonaria deuda que lo obliga a seguir y jugando y priorizar el aspecto económico.

Esto sucedió en el programa de YouTube, ‘La Fe de Cuto’, donde el aún jugador del cuadro cusqueño contó que, desde su etapa en Santos de Brasil tiene una cuenta pendiente. "Me pasó el problema de que no jugaba (en Santos), y los hinchas estaban apretando porque me compraron por un buen dinero y no me ponían“, fueron sus primeras palabras.

De la misma manera, aseguró que la demanda de FIFA por su irregular salida de Krasnodar de Rusia rumbo al ‘peixe’ le ha traído consecuencias negativas.

“Ahí pasó un cag... Me voy de Santos y pierdo en FIFA en 2023. Eso me tiró para abajo y todavía sigue. Por eso digo que tengan en cuenta eso, que me sacaron una tajadaza. Perdí en FIFA, salió en las noticias y todo. Fueron casi seis millones millones de dólares. Todavía está ahí. Ojalá escuchen esta entrevista, porque está dentro de... que sepan", comentó.

Christian Cueva duró un año en Santos de Brasil, donde no salió en buenos términos por su mala relación con Jorge Sampaoli. - créditos: Santos FC

Christian Cueva expresó que ese es el motivo por el cual tiene que seguir en actividad profesional, además de enfatizar que, si no es jugando al fútbol, buscará la forma de arreglárselas por el bienestar de sus hijos.

“Lo estoy soltando acá porque no lo he hablado. Muchos desconocen eso, pero lo bueno y lo malo es. Por eso es que todavía tengo que seguir luchando, jugando y trabajando de lo que sea. Eso sí, yo trabajo de lo que sea, pero voy a seguir luchando por mis hijos”, sostuvo.

Carlos Desio, DT de Cienciano, recuperó futbolísticamente a Christian Cueva en los últimos meses.

¿Qué sucedió entre Christian Cueva, Santos FC y FIFA?

El conflicto entre Christian Cueva y Santos de Brasil surgió en 2020, cuando el jugador decidió finalizar unilateralmente su contrato alegando incumplimientos salariales por parte de la entidad paulista. Según reportó GloboEsporte, el club enfrentaba retrasos en el pago de salarios, situación que motivó la salida anticipada del volante. Santos respondió acusando a Cueva de abandono de trabajo y solicitó a FIFA su intervención para resolver el litigio.

La FIFA determinó que el peruano debía indemnizar a Santos con aproximadamente 7 millones de dólares debido a la ruptura anticipada y sin causa justificada del contrato. El organismo internacional consideró que no hubo suficientes pruebas de incumplimiento contractual por parte del club y que el futbolista no agotó las instancias legales previas antes de abandonar la institución.

El canterano de San Martín apeló la resolución ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), pero la sanción de la FIFA permaneció vigente y Christian está en la obligación de cumplir con el pago de la deuda.

Recopilación de acciones destacadas del volante peruano en el 'peixe'. (Video: Pizarrinha)

¿Christian Cueva jugará en Cienciano o Emelec?

En los últimos días surgió un gran problema debido a que en al ‘Explosión Azul’ (presentación del primer equipo de Emelec), la directiva anunció que Christian Cueva era uno de sus nuevos jugadores.

No obstante, esto hizo explotar a la dirigencia de Cienciano, que aducía que el jugador renovó su contrato con los cusqueños y demandaría al club ecuatoriano por anunciar su fichaje sin alcanzar un acuerdo.

Pero en las horas recientes se conoció que el talentoso futbolistas y los altos mandos de la entidad ‘imperial’ están cerca de acordar su salida, para poner rumbo al ‘bombillo’ y ser su nuevo ‘10′.

Carlo Desio habló de la mejora futbolística de ‘Aladino’ en el ‘papá’, aunque advirtió de su falencia. (Video: Los Reba)