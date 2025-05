Voleibolista de Alianza Lima denunció maltratos del DT Paulo Milagres y detalló por qué se va del club: “Era hiriente”

El técnico brasileño se marchó del club antes de las etapas finales de la Liga Peruana de Vóley. (La Cátedra Deportes)

Una nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley tuvo final feliz para Alianza Lima, que consiguió su tan ansiado bicampeonato al vencer 3-0 a Regatas Lima en el extra game de la final. Esta campaña, por donde se le vea, es digna de resaltar por la resiliencia del club para salir de los malos momentos.

Cenaida Uribe, jefa de equipo, se vio en la obligación de cambiar de entrenador por los malos resultados presentados en la segunda etapa. La exvoleibolista despidió al brasileño Paulo Milagres -que hace poco había logrado el segundo lugar en el Sudamericano y la clasificación al Mundial de Clubes- para traer al argentino Facundo Morando.

La exdeportista no se equivocó y el resultado a final de temporada lo rectificó. Con Morando a la cabeza, las ‘blanquiazules’ mejoraron de manera rápida ganándole el último clásico a Universitario de Deportes con pocos días de entrenamiento y lograron meterse a una nueva final, de la cual salieron airosas de manera contundente.

Las mismas jugadoras reconocieron el gran cambio en plena celebración del ‘bi’. Mientras que otras se animaron a revelar los momentos duros que les tocó pasar con Milagres en el día a día. Por ejemplo, la armadora Fabiana Távara denunció maltratos por parte del estratega brasileño, que desencadenó en sucesos negativos, como la pérdida de la confianza y seguidilla de derrotas.

“Todas creemos que el cambio de técnico fue bastante fundamental para el éxito de Alianza Lima, así como Cenaida Uribe comentó que si seguíamos con él, tal vez no íbamos a conseguir el objetivo, porque afectó la parte psicológica, quitó la confianza de varias cuando él estuvo”, comenzó en diálogo con ‘La Cátedra Deportes’.

Voleibolista de Alianza Lima denunció maltratos del técnico Paulo Milagres y detalló los motivos de su salida del club.

Távara detalló cómo era el accionar de ‘Paulinho’ en la interna. “Cada día chica es un mundo diferente, la manera del profesor de tratar de llegar a nosotras, era igual para todas, no era tan carismático como Facundo, sus palabras eran hirientes, nos hizo perder la confianza a varias”.

Pese a que, la levantadora peruana sufrió mucho con el brasilero, también admitió que la llevó a elevar su nivel. “Lo reconozco porque él me ayudó a crecer un montón, he mejorado como armadora porque es un muy buen entrenador, pero siento que en el aspecto psicológico, cómo llegar a las jugadoras, no era tan bueno, no tenía un buen manejo de sus emociones, empatía, un desarrollo afectivo hacia las jugadoras, esas cosas fueron las que nos afectaron como equipo y nos hicieron pasar malos momentos, como perder partidos seguidos y que las chicas estén más desunidas”.

“Fue un 50/50, sí la pasé muy mal con el profesor, pero me enseñó bastante, Clarivett justo me dijo ‘el profesor Paulo fue tu Natalia Málaga’, yo nunca he entrenado con Natalia y sé cómo es su carácter, Paulo se podría decir que era similar, fuera de los malos ratos que pude haber pasado con el profesor, le agradezco porque me enseñó un montón y me ayudó a formar bastante mi carácter”, complementó.

La jefa de equipo de las 'blanquiazules' repasó los errores de la temporada y señaló al entrenador brasileño por su mal manejo de grupo. (Video: aquiTVO)

Fabiana Távara se va de Alianza Lima a Estados Unidos

Por otro lado, Fabiana Távara habló sobre su salida de Alianza Lima para la próxima temporada. La armadora nacional no estará en el Mundial de Clubes, pues partirá con destino a Estados Unidos el próximo mes de julio, donde se sumará a una preparatoria.

“Me voy a Estados Unidos a jugar, me voy al Central Arizona College, donde voy a hacer mis dos primeros años y después transferirme a una de las universidades que siempre he soñado, me estoy yendo a Estados Unidos, persiguiendo mi sueño que siempre he tenido desde muy pequeña, la admiración que siempre he tenido a la Liga Universitaria, es una muy buena liga, tiene equipos muy competitivos, y las chicas que juegan ahí, la mayoría termina en Europa. Eso es lo que estoy aspirando, no es que quiera dejar Alianza, no me gustaría, Alianza siempre va a tener mi corazón entero, pero siento que es momento para crecer y tener más oportunidades”, explicó.

Fabiana Távara fue la segunda armadora de Alianza Lima y logró el bicampeonato en la Liga Peruana de Vóley.

Távara se suma a las salidas confirmadas de la otra levantadora Marina Scherer a España y la punta receptiva Sonaly Cidrao, según las mismas declaraciones de la jefa de equipo, Cenaida Uribe, en una reciente entrevista.