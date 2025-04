Jorge Fossati recordó su etapa en la selección peruana y lanzó contundente comentario: “Estaríamos haciendo una fiesta en la Plaza Mayor”

El uruguayo fue presentado como nuevo DT de Universitario y rememoró su pasaje por la 'bicolor' con inesperadas declaraciones. (Video: Universitario)

Jorge Fossati fue presentado de manera oficial como nuevo técnico de Universitario de Deportes luego de la salida de Fabián Bustos. Y es que luego de que se vocearan algunos nombres, el uruguayo ganó en la elección por su conocimiento previo del plantel y palmarés. Sin embargo, entre otros temas, el técnico también habló de su etapa en la selección peruana y lanzó contundentes comentarios.

“¿Los resultados en la selección? Para algunos pueden ser malos, para nosotros no. No fueron los ideales, pero tampoco decepcionantes. Está el que mira ‘ganó, no ganó‘, no importa cómo fue, contra quién, qué pasó, importan un montón de otros detalles. Nosotros que tenemos más experiencia en esto, en el análisis, jamás nos dejamos llevar. Jamás tampoco es pasar de un día para el otro a la euforia porque ganaste un partido", dijo en primera instancia en conferencia de prensa.

De la misma manera, aseguró que su proceso debió haber sido analizado desde otra óptica, dejando un indirecto mensaje a los medios de comunicación.

“Hay que analizar, siempre, por encima de si la pelota entró, si chocó en el palo, si erraste un gol, etc. Si no analizas eso y solo te guiaste de eso, pasa con muchos colegas de ustedes, que se guían por el resultado. Que cada uno mire el fútbol como quiera”, precisó.

La derrota con Argentina en La Bombonera significó el fin de Jorge Fossati en la selección peruana. - créditos: Reuters

Jorge Fossati y sus expectativas en la selección peruana

Contrario a lo que muchos puedan pensar, Jorge Fossati dejó en claro que el fixture le era adverso a la selección peruana en 2024 y su consigna era terminar en una buena posición respecto a sus rivales directos.

“Como dije, nuestro objetivo en 2024 era terminar el año con chances de en los últimos metros, porque no miramos solo un partido, sino todo un calendario, y sabíamos qué partidos teníamos para jugar en 2025. Si llegábamos con chances de ir al ‘sprint’ final de 2025, estábamos más que satisfechos, y eso creo que se consiguió. No era lo ideal, sino con dos puntos más y estaríamos haciendo una fiesta en la Plaza Mayor”, acotó.

Por último, el entrenador ‘charrúa’ consideró que la ‘bicolor’ sigue con opciones de clasificar a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 y que se su salida se dio con la conciencia tranquila.

“Pero lo que se consiguió fue que la selección siguiera con chances por los rivales que tenía para enfrentar, como sigue con chances hoy, a pesar de no haber concretado el mejor resultado en Venezuela. No miren solo un partido, sino el todo. Con esa tranquilidad nos fuimos de la selección. Lo único que queremos es que le vaya bien y pueda concretar lo que todavía es posible, la clasificación al repechaje”, sostuvo.

Con polémico arbitraje, la selección peruana cayó 1-0 en Maturín. (Video: Movistar Deportes).

Los partidos que le quedan a la selección peruana en las Eliminatorias 2026

Con la derrota ante Venezuela en Maturín, la selección peruana se ubica en el noveno lugar de las Eliminatorias 2026 con 10 puntos, a cinco de la zona del repechaje y con solo cuatro partidos por disputar.

Por tal motivo, los dirigidos por Óscar Ibáñez necesitan ganar los encuentros restantes y esperar que sus adversarios directos sumen la menor cantidad de unidades posibles.

El 4 de junio, la ‘blanquirroja’ encarará un duelo clave con Colombia en Barranquilla, para cinco días después recibir a Ecuador. El 9 de setiembre se medirá con Uruguay en Lima y el 14 de ese mes chocará con Paraguay de local.

Sin dudas, un fixture que se vuelve complicado por las exigencias que tienen Venezuela, Bolivia y Chile, que también aspiran a llegar, por lo menos, a la repesca mundialista. Son compromisos de vida o muerte, pero con la calculadora en la mano y con el ojo en otros encuentros.