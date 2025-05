Pablo Ceppelini continuará suspendido: la CONMEBOL desestima el recurso de apelación de Alianza Lima

“Hay jugadores de selección en Alianza Lima fuera de su peso”, la contundente revelación en medio de Liga 1 y Copa Libertadores El periodista deportivo, Franco Lostaunau, informó que hay futbolistas del cuadro ‘blanquiazul’ que no están en su mejor forma física, lo que podría afectar el rendimiento del equipo

Reimond Manco le respondió con todo a Christian Cueva por decirle que no fue al Mundial: “Le haces caso a Desio que tampoco fue” El ‘Rei’ se refirió a los cuestionamientos de ‘Aladino’, dándole un contundente mensaje. También habló de por qué no le respondió los mensajes y deslizó que por él no fue a Rusia 2018