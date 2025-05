Se reveló la firme postura de Anderson Santamaría sobre fichar por Sporting Cristal para remontar en la Liga 1 y la Copa Libertadores 2025

La periodista Estefanía Chau dio a conocer la intención del defensa peruano sobre la chance de jugar para el cuadro 'celeste'. (Video: Radio Nacional)

Sporting Cristal inicia una nueva etapa bajo la dirección de Paulo Autuori, tras un periodo complicado con Guillermo Farré al mando, durante el cual el equipo vio una notable caída en su rendimiento y perdió su lucha por los primeros puestos en la Liga 1 y en la Copa Libertadores. La defensa, en particular, fue una de las áreas más vulnerables, enfrentando varios problemas. En este contexto, Anderson Santamaría ofreció una firme respuesta sobre la posibilidad de unirse al conjunto ‘celeste’ una vez culminada su etapa en Santos Laguna de México.

El martes 29 de abril, el club ‘guerrero’ anunció la salida del zaguero nacional, que se encontraba a modo de préstamo desde Atlas, dueño de su carta pase. Aunque su vínculo con los ‘zorros’ culmina a mediados de este año, por lo que queda libre para negociar con cualquier equipo.

De acuerdo con la periodista Estefanía Chau, dio a conocer que el futbolista de 33 años no ve con malos ojos volver a Perú para continuar con su carrera deportiva. "Desde el entorno de Anderson Santamaría no ven como una mala opción regresar al Perú. No es que hayan puesto el ‘parche’“, dijo en primera instancia en ‘Radio Nacional’.

El último paso de Anderson Santamaría por la Liga 1 se dio en Melgar entre 2016 y 2017. - créditos: Difusión

En eso, la periodista deportiva dejó en claro que allegados a Anderson Santamaría han mostrado predisposición para analizar opciones, sin rechazar cualquier club de la Liga 1.

“En su entorno hablan que hay una posibilidad y no cierran las puertas a poder volver. Eso ya es un buen paso para Sporting Cristal, que es el que se ha mostrado con algún tipo de interés”, agregó.

Cabe mencionar, que el defensa ‘incaico’ dialogó con los medios de comunicación en mayo de 2024 y anticipó que su salida de Santos Laguna se podría dar una vez que acabara su contrato. “Tengo contrato un año, pero todavía no sé la verdad, no te quiero mentir. Tengo contrato, lo quiero respetar, pero ya va a pasar la decisión del comando técnico sobre mi persona, ver si continuó este año o buscar un nuevo reto no”, declaró.

Así se despidieron de Anderson Santamaría en redes sociales de Santos Laguna.

Sporting Cristal y la necesidad de fichajes

En el último año, Sporting Cristal ha sufrido de lesiones en jugadores claves que exhibieron una dura realidad: la falta de recambio y un plantel corto.

Ante este escenario, el equipo se ubica en la sexta casilla del Torneo Apertura con 16 puntos, a nueve del líder Universitario. Asimismo, ha encajado 13 goles en 10 compromisos, de ahí que se exhibe la debilidad defensiva.

El uruguayo Franco Romero, que cubrió la vacante del brasileño Ignácio Da Silva, no ha podido ser la solución de un conjunto ‘cervecero’ que en la Copa Libertadores está colero en su grupo y padece de graves errores en el funcionamiento.

Desde el club del Rímac no han descartado fichajes para cuando se abra el mercado de pases el 24 de junio.

Franco Romero no ha colmado las expectativas en Sporting Cristal desde su llegada a mediados de 2024. - créditos: Sporting Cristal

¿Cómo le fue a Anderson Santamaría en México?

Anderson Santamaría tuvo una destacada etapa en México, jugando en la Liga MX con Puebla, al que llegó en 2018 procedente de Melgar. Como defensor central, rápidamente se ganó la titularidad y se convirtió en uno de los jugadores clave de la defensa de la ‘franja’. Su buen rendimiento le permitió consolidarse como uno de los más destacados de su equipo durante esa temporada.

Dada su destacada performance, el nacido en Huánuco fue transferido a Atlas, donde alcanzó si mejor versión, tanto individual como colectiva. Esto se puede comprobar con el bicampeonato mexicano (2021 y 2022), además de la Copa Campeón de Campeones en 2022, donde fue uno de los jugadores más destacados con sus virtudes: buena salida del balón, fuerza en el 1 vs 1, poderío aéreo y buen pase largo.

Las acciones más destacadas del defensa peruano en el cuadro 'zorro'. (Video: SPORT STRS)

Luego de seis temporadas en Atlas, Santamaría Bardales fue cedido a Santos Laguna, donde su nivel fue descendiendo pese a que se mantuvo en el once titular.

En dos campañas, el robusto jugador disputó 25 partidos, en los que anotó un gol, dio una asistencia, y también recibió ocho tarjetas amarillas y una roja.