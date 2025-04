Paulo Autuori señaló a Gustavo Zevallos como su “garantía” en Sporting Cristal y reveló si habrá purga: “Pep Guardiola ha pasado momentos complicados”

El brasileño asumió como DT del cuadro 'celeste' y habló de varios temas. (Video: Fútbol en América)

Sporting Cristal se encuentra sumergido en una crisis que parece no tener final. La derrota del pasado fin de semana contra Alianza Atlético en Sullana hundió a los ‘celestes’ a la octava casilla del Torneo Apertura y con remotas opciones de pelear por este trofeo. Sin embargo, luego de la salida de Guillermo Farré, la directiva optó por contratar a Paulo Autuori, quien regresa al club tras 23 años y buscará enrumbar al equipo. En ese sentido, el DT brasileño señaló a Gustavo Zevallos como su principal aval para su retorno y reveló si habrá purga de jugadores.

“Me quedó un año por cumplir y creo que ahora es la manera, una reciprocidad con la institución. Fueron momentos importantes para mi carrera”, fueron sus primeras palabras para ‘Fútbol en América’.

De la misma manera, el técnico de 68 años contó por qué no dirigió en su país en los últimos años pese a tener ofertas. “Para cualquier entrenador brasileño o extranjero que labora en Brasil, no tiene tiempo para entrenar. He tenido invitaciones para ser entrenador (en su país), pero me rehúso a hacerlo. Fuera de Brasil sigo siendo entrenador porque es mi carrera”, precisó.

La última experiencia de Paulo Autuori como técnico fue en 2023 con Cruzeiro. - créditos: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Paulo Autuori sobre Gustavo Zevallos y el mal momento de Sporting Cristal

Paulo Autuori fue enfático al nombrar a Gustavo Zevallos, director deportivo de Sporting Cristal, como el artífice para su llegada al club y con quien coincidió en la selección peruana.

“Alguien que me garantiza orden, organización y transparencia en los proceso es Gustavo Zevallos, que me genera esa garantía. Después, el proyecto que tiene el club, me encanta estar involucrado con las canteras”, comentó.

Para el experimentado entrenador, el duro presente del cuadro ‘rimense’ no es un problema mayor. De hecho, puso el ejemplo de Pep Guardiola en Manchester City (esta temporada ha tenido altibajos) para explicar su pensar.

“Voy a completar 50 años de fútbol. Hay momentos buenos y otros no tanto. Si echara una mirada ahora a Europa y hablara de Manchester City, vamos a ver que Guardiola ha ganado todo y es una referencia como entrenador, ha pasado por momentos complicados”, precisó.

Paulo Autuori fue recibido en su llegada a Perú por Gustavo Zevallos, director deportivo de Sporting Cristal. - créditos: Sporting Cristal

Pero para tratar de revetir la situación, el exestratega de la selección peruana consideró crucial el apoyo de los hinchas. “El hincha es fundamental. Yo creo que cualquier remontada, los hinchas sientan el amor de los jugadores, de sentir que estamos dando todo lo que se pueda para sacar adelante los partidos”, acotó.

Autuori dejó en claro que no asumirá un rol para mediar la relación deteriorada de los fanáticos de Sporting Cristal con el dueño Joel Raffo. “Sería atrevido de mi parte decir que mi rol es ese, sino que es un trabajo de todos”, declaró.

Paulo Autuori sobre una purga en Sporting Cristal

Uno de los temas que sonó bastante fuerte en la última semana era si la llegada de Paulo Autuori a Sporting Cristal traería consigo una purga de jugadores, tal y como sucedió en su primera etapa en 2002 y le permitió salir campeón nacional. El técnico habló al respecto.

“A mí no me gusta en el fútbol cuando se dice ‘hizo esto y vamos a repetir’, porque sería un error increíble. Los contextos cambian: momentos distintos, personas distintas y coyunturas distintas”, sostuvo.

Asimismo, el nacido en Río de Janeiro admitió que “en este momento, me rehúso a hablar de contrataciones porque tengo que conocer al grupo. Por ahora, puedo echar una mirada en dos o tres partidos y voy a juzgar, pero a mí no me gusta juzgar a nadie y nada”.

¿Jorge Soto seguirá en Sporting Cristal?

Por último, Paulo Autuori expresó que Jorge Soto seguirá en el comando técnico de Sporting Cristal, descartando así una mala relación que se venía especulando porque fue de los jugadores que expectoró hace más de dos décadas.

“Quiero decir públicamente una cosa: Jorge Soto para mí es fundamental en el trabajo. Esto ya lo hablé personalmente con él. Me genera mucha tranquilidad y la certeza de que él va a ser fundamental en el trabajo que a nosotros nos gustaría desarrollar”, indicó.