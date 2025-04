Paolo Guerrero mandó advertencia a Jorge Fossati en caso Alianza Lima enfrente a Universitario en la Liga 1 2025

El 'Depredador' se refirió a la vuelta del técnico uruguayo a su clásico rival. (Canal N)

Paolo Guerrero, a sus 41 años, sigue dando de qué hablar. El último martes 22 de abril, el delantero peruano marcó un sensacional doblete que le permitió a Alianza Lima superar (3-2) a Talleres de Córdoba en el duelo válido por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025.

En ese contexto, el ‘Depredador’ concedió una extensa entrevista a Canal N, en la cual tocó varios temas de su carrera y del fútbol nacional. El ‘nueve’ de los ‘blanquiazules’ fue consultado por el regreso de Jorge Fossati a Universitario de Deportes y no dudó en enviarle una advertencia a su exentrenador de la selección peruana.

“Tengo una buena relación, al profe le va a ir como le tenga que ir, el profe es muy competitivo, va a trabajar a la máxima, pero él ya sabrá lo que pasará cuando nos enfrentemos (risas). Un fuerte abrazo al profe Fossati, obviamente desearle lo mejor”, fueron sus palabras del experimentado futbolista al canal de televisión.

Claramente, las declaraciones de ‘PG9′ fueron en tono de broma, debido a que los dos mantienen un gran vínculo luego de coincidir en el vestuario de la selección nacional durante la Copa América y las Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial 2026.

Paolo Guerrero advirtió a Jorge Fossati luego de su regreso a Universitario.

Paolo Guerrero reveló si se retirará del fútbol este 2025

Otros de los temas que tocó Paolo Guerrero fue su retiro del fútbol. Ya con 41 años, muchas se preguntan si el goleador histórico de la selección peruana colgará los botines cuando esta temporada llegue a su fin. El ‘Depredador’ fue muy sincero sobre ello.

“Las personas me dicen ‘hasta cuándo piensas jugar’, yo me siento bien, termino los partidos bien, le doy gracias a Dios, no hay madera por acá para tocar, porque hoy digo algo y mañana no sé lo que pueda pasar, no me lesiono, a final de año hago una evaluación conscientemente y digo si estoy para jugar o no, en diciembre lo voy a decidir, pero como te acabo de decir me siento muy bien, no siento ninguna lesión”, expresó.

Cabe señalar que el contrato de ’PG9′ finaliza en diciembre del presente año, por lo que no solo el atacante peruano tendrá que definir su futuro, sino también Alianza Lima, el cual decidirá si le quiere renovar el vínculo o prefiere incorporar a un futbolista más joven.

El 'Depredador' cumplió 41 años y tiene contrato con Alianza Lima hasta fines del 2025.

Paolo Guerrero en el once ideal de la Copa Libertadores

El deseo de Paolo Guerrero de seguir haciendo lo que más ama, jugar al fútbol, va de la mano de su buen momento con Alianza Lima. No solo marca goles en la Liga 1, sino también en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Su doblete ante Talleres de Córdoba le valió para que la Conmebol lo considere dentro del once ideal de la semana junto a otras figuras del balompié sudamericano. El ’Depredador’ fue el único representante de la Liga 1 en dicha alineación.

Lucas Verza (Olimpia) se ubicó en el arco; Sebastián Coates (Nacional), René Barboza (San Antonio Bulo Bulo) y Nahuel Ferraresi (Sao Paulo) formaron la defensa; Lucas Cepeda (Colo Colo), Giuliano Galoppo (River Plate), Fernando (Internacional) y Matías Perelló (Central Córdoba) se posicionaron en la volante; Claudio Spinelli (Independiente del Valle), José Manuel López (Palmeiras) y Guerrero (Alianza Lima).

Paolo Guerrero formó parte del once ideal de la fecha 3 de la Copa Libertadores 2025.

“Todo es una motivación, estar aquí en Alianza es una motivación, estar con los compañeros, el grupo que tenemos, todo es una motivación, es lindo estar en estos momentos”, contestó Guerrero sobre el hecho de ser elegido en el once ideal de la Libertadores.