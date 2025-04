La dura crítica de Raúl Ruidíaz a arbitraje tras no cobrarle insólito penal en su debut con Atlético Grau: “Es increíble, hay que ser justos”

Raúl Ruidíaz no tuvo el debut soñado en la Liga 1 2025. Su equipo Atlético Grau igualó sin goles en su visita a Alianza Universidad en Huánuco durante la fecha 9 del Torneo Apertura. La ‘Pulga’ y compañía estuvieron cerca de quedarse con los tres puntos, pero el árbitro Kevin Ortega no cobró un penal claro en el segundo tiempo.

El exjugador de la selección peruana habló con los medios de comunicación previo a su regreso a Piura y no dudó en cuestionar el accionar del arbitraje en su regreso a la Primera División. El ‘Enano’ -como también lo conocen- señaló que pudo cambiar el trámite del compromiso en caso el juez principal pitaba la infracción.

“La verdad que es increíble, le busco la lógica, sé que ellos tienen sus reglas, las han estudiado, nunca me he metido con los árbitros, no soy un jugador que se mete con los árbitros, los dejo hacer su trabajo, pero revisando la jugada, en el partido estuvimos cerca, y la verdad fue mano clarita, haciendo ampliación de su cuerpo, pero no tomó la decisión, ahí si nos complica mucho, esa jugada pudo abrir el marcador, cambiar el partido”, inició.

Ruidíaz, asimismo, señaló que existe la posibilidad de que Ortega se haya equivocado, no obstante, contaba con la presencia del videoarbitraje. “Es comprensible, pero habiendo VAR, no quiere tomar la decisión, es un poco raro, hay que ser justos nada más, uno no le dice que cobre un penal injusto, de repente había una jugada polémica en nuestra área y era penal, que lo cobre normal”.

El ‘nueve’ siguió mostrando su incomodidad y reveló qué le dijo el árbitro principal después de no cobrar. “Dijo que era una jugada que la mano estaba pegada, que habían tomado la decisión que no era penal, el VAR y todo, pero ya está, para qué pelear con esto, espero que las cosas cambien y cobren lo justo”.

Finalmente, el delantero de Grau manifestó que “lo toma positivo” y valoró el hecho de estar en una buena institución junto a grandes compañeros, dirigentes y técnicos para cerrar haciendo un pedido. “Hubiera sido diferente si hubiéramos logrado tres puntos, hay cosas que se deben mejorar totalmente, en esos aspectos extradeportivos también se debe cambiar”.

Raúl Ruidíaz criticó a arbitraje tras no cobrarle insólito penal en su debut con Atlético Grau.

El penal claro que no le cobraron a Atlético Grau

La acción sucedió a los 64 minutos del Atlético Grau vs Alianza Universidad. Los dirigidos por Ángel Comizzo cobraron un tiro de esquina a favor en el estadio Municipal Heraclio Tapia León. La pelota fue con dirección al punto de penal y le chocó en la mano del futbolista Omar Vásquez.

El jugador huanuqueño tenía el brazo extendido, por lo que debió ser considerado infracción a favor del elenco de Piura. Algo que de manera sorpresiva no ocurrió, a pesar de que se contaba con la cabina y pantalla VAR en este duelo válido por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1.

El árbitro Kevin Ortega decidió no pitar una mano clara dentro del área. (L1 Max)

Próximo partido de Atlético Grau

Atlético Grau recibirá a Sportivo Luqueño el próximo miércoles 23 de abril a las 21:00 horas (horario peruano) en el estadio Monumental de Ate. Este encuentro será válido por la fecha 3 del Grupo D de la Copa Sudamericana 2025.

Pero, Raúl Ruidíaz no disputará ese compromiso al no estar inscrito. La ‘Pulga’ deberá esperar al cotejo contra Sport Boys, que se realizará el domingo 27 de este mes a las 15:30 horas en el estadio Municipal Campeones del 36.