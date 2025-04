Raúl Ruidíaz fue consultado sobre Universitario y Ángel Comizzo interrumpió respuesta con peculiar frase: “Déjalo tranquilo”

Raúl Ruidíaz debutó con Atlético Grau con un empate 0-0 ante Alianza Universidad por la Liga 1 2025

Raúl Ruidíaz debutó nuevamente en el fútbol peruano con camiseta de Atlético Grau en el empate sin goles ante Alianza Universidad por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. El choque se disputó en el estadio Heraclio Tapia de Huánuco.

Tras el partido, la ‘Pulga’ y el DT argentino, Ángel Comizzo se presentaron en conferencia de prensa y protagonizaron un singular momento. El atacante fue consultado si abandonaría a mitad de año a los ‘albos’ para ir a Universitario de Deportes y el estratega interrumpió la respuesta.

“Recién llegó, déjalo tranquilo. Está llegando, se está sumado al equipo, está conociendo a sus compañeros conociendo a sus compañeros y está en esta vuelta tan lida y tan bonita que le hace bien. Es un lugar donde él se va a sentir protegido, querido arropado. Llegó a un lugar donde lo quieren y eso a nosotros nos pone muy feliz, que él pueda compartir vestuario con todos los jóvenes”, aseguró ante los periodistas.

A su turno, el ariete peruano aclaró que tiene contrato con el elenco de Piura y agradeció la bienvenida de la institución. “Yo tengo un par de años más acá en Atlético Grau, la verdad es que estoy muy feliz, no se imaginan después de tanto tiempo el sentirse querido. Desde ya quiero agradecer a Andrés, a Arturo, el presidente, a Diego, Ángel y todos los compañeros que en realidad nos han hecho sentir bien. He llegado a un excelente grupo, todos son espectaculares, utilería la gente de la cocina, los jugadores y comando técnico. Lo único que quiero es seguir trabajando y esforzándome al máximo para darle alegrías y el equipo sume de a tres que es lo más importante”.

Raúl Ruidíaz debutó con Atlético Grau con un empate 0-0 ante Alianza Universidad por la Liga 1 2025

El regreso de Raúl Ruidíaz

Sobre su retorno al balompié peruano, Ruidíaz aseguró que se sintió feliz y adelantó que se quedará a jugar en el país hasta que decida dejar el fútbol. “Estoy aquí, ya no voy a salir. Quiero estar acá en Perú y disfrutar. Quiero terminar mi carrera acá en el fútbol peruano. Estuve 10 años en el exterior, conseguí muchos títulos. Pensaba vivir en Estados Unidos, pero de la nada surgió esto. Extrañaba mucho Perú, fue una decisión familiar. Estoy muy feliz de estar acá”.

“Después de 10 años que regreso al fútbol peruano. De verdad estoy muy feliz de volver a jugar en Perú y muy sorprendido porque jugamos ante un gran rival. Después de seis meses juego 90 minutos y por ahí me cuesta un poco en la parte ofensiva, pero estoy feliz. Rescatamos un buen punto”, agregó el delantero de 34 años.

El estratega gaucho, que en su momento compartió vestuario con Ruidíaz en Universitario, destacó el juego de su pupilo. “No voy a descubrir a Raúl, a su calidad de jugador. Es lógico y normal que le iba a costar los primeros partidos. Hace muchos meses que viene sin actividad futbolística. De todas maneras, prácticamente hoy no se notó. Lo hizo bien. El equipo en la fase ofensiva trabajó el partido como lo habíamos trabajado especialmente el primer tiempo”.

Raúl Ruidíaz fue titular en su debut con Atlético Grau con Alianza Universidad por la Liga 1 2025

El empate de Atlético Grau

Comizzo analizó el trámite del partido ante Alianza Universidad y señaló que no le cobraron un penal claro. Además, consideró que generaron ocasiones de gol, pero faltó eficacia. “Fue un partido muy intenso, donde los equipos tuvieron oportunidades de gol. Había que trabajar el partido, ser ordenados. A mí me gustó muchísimo especialmente el primer tiempo. Fue una mano muy clara que en realidad fue un penal muy claro, no entiendo por qué no lo cobraron. Fue la decisión que tomó el árbitro, es su interpretación y esperemos que no nos sigan pasando estas cosas. El equipo si bien pudo haber alcanzado el triunfo, el rival también tuvo posibilidad de gol. Jugamos ante un gran equipo que va a ser muy difícil a medida que el campeonato vaya avanzando”.