Se filtró el millonario sueldo que Fabián Bustos tendrá en Olimpia tras dejar Universitario: “Se habla de duplicar o triplicar”

Se conoció el salario que el DT argentino ganará en el 'decano' luego de salir de la 'U'. (Video: Monumental AM 1080)

Universitario de Deportes había vivido momentos de incertidumbre por la irregularidad de resultados en la Liga 1 y Copa Libertadores. Y a pesar de que el reciente fin de semana le volteó el partido a Melgar (4-1) con una gran performance colectiva, se pudo confirmar una información que venía rondando y acrecentó la inquietud: la salida de Fabián Bustos rumbo a Olimpia de Paraguay. De hecho, el mismo entrenador admitió que se debió a razones deportivas, aunque en las últimas horas se confirmó un motivo que también habría influido en su decisión: un millonario sueldo.

En una entrevista para el medio paraguayo, ‘Monumental AM 1080′, el periodista peruano Julián Fernández dio detalles del salario del entrenador argentino en el ‘decano’.

“Se habla de doblar o triplicar el de aquí. Acá se habla de un estimado anual de 500 mil dólares, serán 50 mil (mensual). Por eso yo hablaba de 150 mil la rescisión por tres sueldos. Hay que ver porque en los cuerpos técnicos, de lo que cobra el entrenador, un monto va para los asistentes”, declaró en primera instancia.

De la misma manera, confirmó que los emolumentos de Fabián Bustos en Olimpia sobrepasarían lo que recíbia en Universitario y rondaría el millón de dólares por año. “Se dice que Olimpia le estaría pagando casi el doble o el triple. Será 1 millón al año, 100 o 120 mil dólares por mes”, agregó.

Fabián Bustos deja Universitario luego de poco más de una temporada y con el título nacional de 2024. - créditos: Liga 1

Fabián Bustos y el motivo para dejar Universitario

Hace unos meses, el nombre de Fabián Bustos sonó para fichar por Belgrano de Córdoba. Y aunque esa posibilidad no prosperó, Olimpia llegó con fuerza tras la destitución de Martín Palermo y optó por pagar su baja cláusula de rescisión.

Ahora, uno de los motivos que incentivó a dejar al campeón peruano por el ‘rey de copas’ fue el el hecho de llegar a un club de mayor envergadura y los problemas del fútbol peruano.

“Fueron motivos deportivos completamente, sin que nadie se moleste. Hay cosas que están mal en el fútbol peruano, que no se valoran ni se respetan. Hay muchas cosas infundadas. El fútbol peruano retrocede y no avanza, eso también tiene que ver un poco. No soy un inmortal para venir como justiciero, pero acá hay cosas que pasan y en otros países con las mismas reglas... Pero no solo retrocede el fútbol peruano, sino todos como sociedad. Muchos periodistas son objetivos, pero otros no lo son y hay otros que están disfrazados”, precisó en conferencia de prensa.

Asimismo, el DT ‘gaucho’ admitió que la decisión de marcharse era irreversible y agradeció a la directiva por el apoyo. “No había forma de convencer porque ya hice un reto deportivo que tengo planificado para mi vida. Me gusta una carrera de ser un entrenador que vaya a varios países y conseguir objetivos, y en ese camino estoy. Me voy a un equipo muy grande como la ‘U’, con más historia también porque ha sido campeón de la Libertadores y del mundo”, acotó.

El técnico argentino contó por qué dejó la 'U' para fichar por Olimpia de Paraguay, y lanzó dura crítica al fútbol peruano. (Video: Entre Bolas)

Jean Ferrari sobre el reemplazo de Fabián Bustos en Universitario

Con la partida de Fabián Bustos, la directiva de Universitario se ha puesto manos a la obra para encontrar su reemplazo. Eso sí, en el comunicado aclaró que en los próximos dos partidos (ante Deportivo Binacional y Barcelona SC de Guayaquil), será comandado por Manuel Barreto y Piero Alva.

Pero Jean Ferrari dio pistas del nuevo entrenador de la ‘U’. “Tenemos que hacer una evaluación acorde con la historia y grandeza de la institución, por lo que será un trabajo fuerte y pesado para encontrar al nuevo entrenador. Queremos que nuestro margen de error se reduzca y, de esa manera, cuando pasen este tipo de cosas, el plantel no se vea afectado. Ya tenemos una metodología, por lo que debemos encontrar piezas que suplan el espacio que hoy deja Fabián”, señaló.