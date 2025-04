Fabián Bustos firmó curiosa cláusula con Universitario para salir ‘sin problemas’ y llegar a Olimpia, aseguran desde Paraguay.

Universitario de Deportes no ha vivido momentos de calma en los últimos días. Y es que la suspensión de Fabián Bustos de cuatro fechas por su celebración en el clásico provocó en la interna un tremendo malestar que se ha incrementado con el llamado de Olimpia de Paraguay por contar con sus servicios. Sin embargo, lo que era un secreto a voces fue confirmado por medios de ese país y el entrenador argentino dejará la ‘U’ para firmar por el ‘decano’, que pagará su inédita cláusula de rescisión.

Uno de los periodistas especialistas en el mercado de transferencias en América como César Luis Merlo, además de otros de la nación ‘guaraní' dieron por un hecho que el menor de los hermanos Bustos se incorporará al ‘rey de copas’, que cesó hace poco a Martín Palermo por malos resultados.

“A falta de oficialización, Fabián Bustos es el nuevo director técnico del club Olimpia. El entrenador argentino ya comunicó su decisión a la Comisión Directiva ‘franjeada’. Vendrá (a Paraguay) en las próximas horas y también comunicó su decisión de no continuar al frente de Universitario de Perú a los directivos ‘incaicos’”, dijo el periodista Jorge Chipi Vera de ‘ABC Cardinal’ de Paraguay.

Paraguay será el cuarto país en donde Fabián Bustos trabajará tras Ecuador, Brasil y Perú. - créditos: Andina

De la misma manera, el mismo comunicador aseguró que el entrenador de 56 años se impuso al paraguayo Antolín Alcaraz y al brasileño Mano Menezes, además de indicar que tiene una cláusula muy baja.

“Era el perfil, dentro de todos, que más gustaba. No Antolín (Alcaraz), no Mano Menezes, no otras opciones que se han barajado como es lógico en las últimas horas en la directiva ‘franjeada’. El elegido es Fabián Bustos y este ya aceptó, tiene una cláusula de rescisión no muy cara que le permite al club Olimpia hacer uso de esa rescisión y que en las próximas horas venga a hacerse cargo del club, tanto para lo que resta del Torneo Apertura, pero esencialmente de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América”, precisó.

Un factor clave que influyó para que la directiva de Olimpia decida por Fabián Bustos fue la recomendación de Carlos Aitor García, integrante del comando técnico, y que tenía una debilidad por él, por lo que le propuso al presidente Rodrigo ‘Coto’ Nogués.

Jorge Chipi Vera aseguró que el técnico argentino ya habló con la dirigencia de la 'U' para fichar por el 'decano'. (Video: ABC Cardinal)

La curiosa cláusula de Fabián Bustos en Universitario

De acuerdo a diversos medios paraguayos, la cláusula de rescisión que Olimpia tendrá que pagar a Universitario por tener a Fabián Bustos es alrededor de 80 mil dólares. Un monto bajo para un entrenador que consiguió el título local en el centenario de la institución y que consiguió varios récords: todos los partidos ganados de local y conformó la defensa menos vencida en 100 años.

Esa cifra monetaria incentivó a los altos mandos de la entidad ‘franjeada’ para no dudar y buscar pagarla sin problemas. Incluso, como lo dijo Jorge Chipi Vera, ya tuvo una comunicación con Jean Ferrari y compañía para desligarse.

La incomodidad de Fabián Bustos en Universitario

En la última semana se había incrementado la molestia de Fabián Bustos en Universitario. Los resultados negativos del equipo en Copa Libertadores (derrotas 1-0 ante River Plate e Independiente del Valle) y el bajo rendimiento en comparación al año pasado hicieron que los hinchas cuestionen al actual bicampeón nacional, pero que le ha costado sostener la efectividad.

A ello se le suma la sanción de cuatro jornadas que le impuso la Comisión Disciplinaria de la FPF por su celebración ‘provocativa’ en el clásico ante Alianza Lima en Matute, además de 2 UIT al club ‘merengue’. Justamente, la dirigencia admitió que apelará el castigo al considerarla ‘ridícula’ y que ‘mata el fútbol’.

Estos factores serían claves para que Bustos Barbero opte por un nuevo rumbo en su carrera deportiva. Cabe mencionar, que a inicios de año su nombre sonó para Belgrano de Córdoba, pero al final no prosperó.

El asesor deportivo de Universitario, Antonio García Pye, rechazó la sanción al técnico Fabián Bustos por los incidente en el clásico ante Alianza Lima