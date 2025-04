Potrillo Piero Cari reveló la influencia de Hernán Barcos y Paolo Guerrero en su debut con 17 años en Copa Libertadores

El 'potrillo' de 17 años se estrenó con Alianza Lima en la Copa Libertadores 2025. (Jax Latin Media)

Lo hecho por Alianza Lima, consiguiendo un empate ante Sao Paulo tras comenzar perdiendo 2-0, ha sido histórico. Todo el estadio Morumbí fue testigo de la buena actuación de los ‘blanquiazules’ y su primer punto sumado en territorio brasileño a lo largo de la Copa Libertadores.

A ello hay que añadirle la valentía del técnico Néstor Gorosito por colocar a cinco canteranos del club en un partido tan complicado y ante la ausencia de varios referentes producto de diferentes lesiones y suspensiones. Su apuesta, por donde se le vea, es digna de aplaudir.

Los ‘potrillos’ que recibieron la oportunidad del popular ‘Pipo’ fueron Jhoao Velásquez (19 años), Juan Delgado (19 años), Nicolás Amasifuén (19 años), Carlos Gómez (20 años) y Piero Cari (17 años). Muchos de ellos disputaron su primer compromiso a nivel internacional.

Por ejemplo, Cari -el más joven de la lista- registró su debut en la Copa Libertadores a su corta edad. El volante peruano ingresó a los 72 minutos en reemplazo de Pablo Lavandeira cuando el conjunto ‘íntimo’ se encontraba abajo en el marcador.

Piero Cari debutó en la Copa Libertadores con apenas 17 años.

La influencia de Guerrero y Barcos en su debut

Piero Cari y toda la delegación de Alianza Lima llegaron a la capital durante la tarde del viernes 11 de abril. El mediocampista de 17 años rompió su silencio a las afueras del aeropuerto Jorge Chávez luego de concretar su estreno internacional con la camiseta ‘blanquiazul’.

El ‘potrillo’ comenzó resaltando la relación con su técnico Néstor Gorosito, quien no dudó en ponerlo ante Sao Paulo, pese a su corta edad. “Me sentí feliz, contento por esa confianza que me da el profe, tengo que seguir dando para que conseguir más minutos”.

De inmediato, Cari fue consultado por la influencia de Paolo Guerrero y Hernán Barcos -dos referentes del club ‘victoriano’- en su debut en el certamen Conmebol. “Me dan la confianza, me arropan como se dice, porque soy el menor, contento por todo eso”.

Piero afirmó que el hecho de jugar su primer partido con Alianza en el torneo continental fue “un sueño”, para posteriormente dar por finalizada su breve entrevista con los medios de comunicación locales y alejarse de la escena de forma rápida.

Piero Cari destacó la influencia de Paolo Guerrero y Hernán Barcos tras su debut con 17 años en Copa Libertadores 2025.

Palabras de Jhoao Velásquez

Otros de los canteranos de Alianza Lima que compareció ante la prensa fue Jhoao Velásquez. El nieto del ‘Patrón’ Velásquez arrancó producto de las suspensiones de Carlos Zambrano y Renzo Garcés por acumulación de tarjetas amarillas, y conformó una buena dupla con Erick Noriega ante Sao Paulo.

El central de 19 años contó lo que le dijeron antes del compromiso internacional. “Que lo haga como lo venía haciendo, con confianza y tranquilidad, que no me complique”. También resaltó la figura del ‘Pirata’. “(Habló) con todos, Hernán Barcos, con todos, me transmitieron confianza”.

Jhoao, al igual que Piero Cari, afirmó que era uno de sus objetivos cumplidos el haber disputado el encuentro ante el ‘tricolor’ en el Morumbí. “Jugar en un estadio tan mítico y con el equipo de mis amores es un sueño”.

El 'potrillo' de 19 años se refirió a su participación en el duelo por Copa Libertadores 2025. (Jax Latin Media)

Potrillos podrían sumar más minutos ante Deportivo Garcilaso

Alianza Lima afrontará un partido importante ante Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. Este compromiso se llevará a cabo el lunes 14 de abril a las 19:30 horas de Perú en el estadio Inca Garcilaso de la Vega y le permitiría acercarse al primer lugar de la tabla de posiciones en caso de una victoria. Los potrillos volverían a ser considerados ante lesiones de Pablo Ceppelini y Alan Cantero.