DT de Sao Paulo se refirió al reencuentro con Paolo Guerrero y afirmó que Alianza Lima no lo sorprendió

Lo de Alianza Lima ya no es novedad. Luego de su tropiezo ante Libertad en el debut de la fase de grupos, se pensó que los ‘blanquiazules’ no estarían a la altura de la Copa Libertadores. No obstante, volvieron a demostrar su nivel -el que tuvieron en las etapas preliminares- y sumaron un empate histórico ante Sao Paulo en Brasil.

El resultado, más allá de que fue la primera vez que robaron puntos en territorio brasileño, tuvo mucho mérito porque el equipo ‘íntimo’ comenzó perdiendo 2-0 con un doblete de Ferreira. Pero, con dignidad y resiliencia, igualó el marcador con dos golazos de sus extremos Eryc Castillo y Kevin Quevedo en el estadio Morumbí.

En ese contexto, Luis Zubeldía, entrenador de Sao Paulo, habló en conferencia de prensa post empate y afirmó que Alianza Lima no lo sorprendió, debido a que había visto el rendimiento de los peruanos en las fases preliminares, donde eliminaron a Boca Juniors y otros dos clubes más.

“Después sobre Alianza, sorpresa no, es un buen equipo, que tiene buenos delanteros, buenos extremos, eso siempre lo mantiene en partido, viene de jugar partidos importantes desde hace varias fases, sabíamos que no iba a ser fácil, siento que no aprovechamos nuestro momento y después esos 15 minutos de desorden nos cobraron caro”, expresó.

El estratega argentino añadió que el encuentro de vuelta ante los ‘victorianos’ será igual o más complicado que este primer enfrentamiento, producto del nivel del máximo certamen organizado por Conmebol. “Ahora, nos toca ir allá, va a ser duro también, la Copa Libertadores es así, no hay sorpresas, puede pasar cualquier cosa”.

Luis Zubeldía destacó el nivel de los extremos de Alianza Lima tras empate con Sao Paulo por Copa Libertadores 2025.

Su reencuentro con Paolo Guerrero

Por otro lado, Luis Zubeldía fue consultado por Paolo Guerrero, actual jugador de Alianza Lima pero con el que compartió en el pasado reciente. El estratega argentino lo tuvo en LDU de Quito, donde ambos salieron campeones de la Primera División de Ecuador y la Copa Sudamericana 2023.

El ‘Príncipe’ respondió de manera tajante en la rueda de prensa, pero no dudó en recordar con mucha nostalgia su etapa junto al ‘Depredador’ y también aprovechó para revelar cómo es su relación con el delantero nacional. “Lo mejor de los recuerdos, respeto importante sobre Paolo”.

Zubeldía y Guerrero se saludaron a poco del inicio del Alianza vs Sao Paulo. Las cámaras captaron el preciso momento en el que futbolista y técnico chocaron manos y se abrazaron afectuosamente en el estadio Morumbí. No se cruzaban desde hace un poco más de un año.

Paolo Guerrero y Luis Zubeldía se reencontraron en el Alianza Lima vs Sao Paulo.

Próximo partido de Alianza Lima

Los dirigidos por Néstor Gorosito no tendrán mucho tiempo para celebrar su hazaña ante Sao Paulo, pues su siguiente compromiso está muy cerca. Regresarán a Lima y rápidamente comenzarán a trabajar pensando en el duelo ante Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025.

Este encuentro está pactado para el próximo lunes 14 de abril a las 19:30 horas de Perú en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Su rival de turno no será nada fácil, debido a que no ha perdido en lo que va del campeonato con 5 triunfos y 2 empates, es más, en sus últimos cuatro cotejos, no recibió ningún gol.

El choque entre Alianza y Garcilaso será importante porque ambos clubes luchan por seguir en la parte alta de la tabla de posiciones del Apertura. Los ‘íntimos’ son cuartos con 13 puntos, mientras que el ‘pedacito de cielo’ marcha segundo con 17 unidades. Se viene uno de los mejores duelos de la octava jornada.