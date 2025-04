Pedro García se rindió ante Erick Noriega y su juego en el Alianza Lima vs Sao Paulo: “Le sobra calidad”

Alianza Lima igualó 2-2 ante Sao Paulo por la fecha 2 del Grupo D de la Copa Libertadores 2025

Alianza Lima volvió a dar la sorpresa en la Copa Libertadores 2025. Tras eliminar a Boca Juniors en la etapa preliminar, logró una remontada histórica ante Sao Paulo de Brasil que le valió el empate luego de ir perdiendo 2-0 en el primer tiempo del cotejo que se disputó en el estadio Morumbi.

El resultado generó repercusiones y una de ellas fue la del periodista deportivo, Pedro García, quien destacó el desempeño del polifuncional Erick Noriega en la zaga ‘blanquiazul’. El DT Néstor Gorosito ha utilizado al futbolista de 23 años como defensa y mediocampista, y también fue objeto de análisis del comunicador.

“Noriega donde juegue, juega bien. Si va al medio, tiene el juego, la elaboración que también le aporta mucho a Alianza Lima en el medio. Tiene el corte. Tiene la calidad. Buena pregunta. Pero lo que digo, es que Noriega tiene tanta calidad que se acomoda donde lo pongas, porque le sobra calidad. Eso es diferente que solamente jugar bien o que ser disciplinado o bien ubicado o concentrado. Él tiene calidad, juega bien a la pelota y además tiene personalidad, tiene liderazgo, pero liderazgo en serio”, dijo en el programa ‘Vamos al VAR’ de Rpp.

García Corcuera agregó que Erick hizo un destacado despliegue en la defensa central. “Aparte de lo que hizo con la pelota, lo que hizo con la personalidad y con la ubicación que tiene, también hubo momentos de apremio en los que fue al piso, se barrió, cruzó justo. Ha habido momentos en apagaba incendios. O sea, Alianza jugó bien, yo creo que se defendió bien, pero hay momentos en que es Sao Paulo. Y Sao Paulo te entra con mucha gente tocando en primera, entonces hay momentos en los que sí precisas de un tipo que tenga ese ese escalón arriba que te salve. Y Noriega salvó Alianza también. Mira que se defendió bien Alianza, pero hoy día Noriega fue superlativo”.

El cuadro peruano rescató un empate 2-2 tras ir cayendo 2-0 en Brasil. (Video: ESPN)

Las chances de Alianza Lima en la Libertadores

El expanelista de ‘Al Ángulo’ ponderó el resultado de Alianza Lima y señaló que puede ser significativo en el objetivo de avanzar a los octavos de final de la Libertadores. “A Alianza le sirve el punto para recomenzar en la copa. Le has quitado dos puntos a un rival donde no sé si otros equipos puedan puntuar ahí. Yo no sé si va a Talleres y empata en Morumbi. Yo no sé si va a Libertad y empata en Morumbi. O sea, ahí marginas un punto que tú ganaste y otros no. Eso es importante”.

Erick Noriega participó en 7 partidos como titular en Alianza Lima en la Copa Libertadores 2025

El periodista consideró que el punto conseguido ante Sao Paulo no es suficiente. Para avanzar en la copa tiene un rival directo que superar: Talleres de Argentina, no solo como local, también como visitante para tentar el segundo puesto de la tabla de posiciones del grupo D.

“A Talleres acá o allá, Alianza tiene que pensar en ganarle. Si no, no clasifica. Si Alianza se plantea clasificar tiene que ganarle a Alianza acá y allá. O sea, da lo mismo. y por lo que he visto de Gorosito hoy como síntoma confirmatorio de su discurso que no juego menos que el rival así juegue allá (visita). Eso lo dijo Gorosito antes de Boca Juniors, antes del partido de hoy (Sao Paulo) ha dicho a buscar el partido y ha cumplido. O sea, no es ‘biri biri’ ha ofrecido un discurso que luego se ratifica en lo que vez en la cancha. Con esa premisa cuando vaya a Córdoba va a buscar el partido. Lo buscó hoy día en el Morumbi”.