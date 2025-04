El momento más duro de André Carrillo que incentivó su desplazamiento a Corinthians: “Creían que yo era un jugador acabado”

André Carrillo ha logrado cambiar la mirada de los peruanos a partir de su pleno de exhibiciones con Corinthians. - Crédito: Composición Infobae

André Carrillo es un hombre nuevo, distinto y radiante. Todas esas características llegan por su extraordinario momento con Corinthians, club que le abrió las puertas de par en par, a pedido expreso del entrenador Ramón Ángel Díaz, donde cada semana se lleva ovaciones respetables que evidencian su calidad de futbolista diferencial en Brasil.

Sin embargo, hubo un tiempo no muy lejano en el cual la Culebra no irradiaba la felicidad que hoy poseé. Su segunda etapa en Arabia Saudí, específicamente en la Segunda División con Al-Qadisiyah, lo llevó a perder su calidad de indiscutible en la selección peruana toda vez que los hinchas comenzaron a cuestionar su vigencia.

El beso más especial de André Carrillo en Brasil. - Crédito: Corinthians

La opinión conjunta era unánime: Carrillo atisba a convertirse en un exfutbolista. Esas posiciones entre exageradas y antojadizas, espabilaron al mediocentro de 33 años para que se retirara de su zona de confort. Así las cosas, llegó una propuesta de Corinthians que lo convenció para trasladarse al Brasileirao sin importar los ataques provenientes desde su nación.

“Habían muchas cosas sucediendo alrededor. En mi país me criticaron por jugar tanto tiempo en Arabia Saudita. Creían que yo era un jugador acabado”, indicó en una conversación con UOL Esporte agregando que “cuando recibí la invitación de Corinthians, sabía que tenía que trabajar el doble, que tenía que demostrar”.

André Carrillo fue condecorado como el mejor mediocampista del Campeonato Paulista 2025. | VIDEO: Renzo Galiano

Su imagen, ahora, es otra ante la mirada de aquellos compatriotas que hicieron de las críticas un hábito. Con esfuerzo y dedicación, ha podido abrirse paso de los ataques: “Estoy ganando títulos, siendo querido por la afición, trabajando correctamente, voy a la selección. Estoy cambiando lo que la gente imaginaba”.

No solamente los peruanos dudaron de André Carrillo, también una facción del Timao puso en tela de juicio su contratación por su largo periodo en el Medio Oriente. Sin embargo, el hábil mediocampista nacional pudo recobrar su ambición al igual que su máximo nivel. “Estoy agradecido, en un comienzo, cuando llegué, poca gente creía en mí, eso lo tenía claro”, recordó.

André Carrillo, el futbolista más aclamado de Corinthians. - Crédito: AFP

Compromiso total

La consecución del Campeonato Paulista 2025, dejando a un lado a un imponente Palmeiras, es un episodio demasiado importante en la vida de La Culebra, quien hizo denodados esfuerzos para disputar la llave de revancha, en Neo Química Arena.

“No sé si fue el partido más difícil, pero significó mucho para mí. El club estaba bajo mucha presión y era más por lo que pasaba fuera de la cancha y porque era un clásico contra el Palmeiras, que venía de ganar tres años seguidos. El equipo tenía confianza, lo hicimos bien en ataque y defensa. Podemos celebrar”, sostuvo Carrillo.

El volante peruano jugó hasta el minuto 78 frente a Palmeiras. (Video: L1 MAX)

En otro orden, André reconoció que hubo una circunstancia que le generó inquietud pensando en su presencia en la definición por el título. Horas antes de instalarse en su club, participó con la selección peruana en las Eliminatorias 2026, algo que le causó cierto resquemor.

“Tenía miedo de lesionarme en el partido contra Venezuela, quería jugar la final. Tenía ese miedo, pero lo olvidé en el campo. Cuando el comité dice que me necesita, aunque estoy cansado, no me siento cansado. Tengo que dar el 100% con el estadio lleno, con la afición toda loca. Corrí mucho más que en muchos partidos cuando estaba menos cansado”, añadió Carrillo.

André Carrillo al lado de la copa del Paulistao. - Crédito: Rebeca Reis