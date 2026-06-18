Perú

Día del Padre 2026 en Perú: conciertos, eventos familiares y películas para celebrar en casa esta fecha especial

La ciudad ofrece conciertos salseros, eventos temáticos y una selección de filmes y series que retratan diferentes historias de padres, permitiendo celebrar en familia tanto fuera como dentro del hogar.

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Conciertos o cine en casa, las actividades que puedes hacer por el Día del Padre
Conciertos o cine en casa, las actividades que puedes hacer por el Día del Padre

El Día del Padre, que este año se celebra el domingo 21 de junio, ofrece la oportunidad perfecta para homenajear a los padres y figuras paternas. En Perú, la agenda cultural y de entretenimiento se llena de alternativas para disfrutar en familia o con amigos: desde conciertos y eventos temáticos hasta experiencias inmersivas y maratones de cine y series en casa.

Las celebraciones comienzan el sábado 20 de junio, brindando opciones para todos los gustos y edades, y convirtiendo el fin de semana en una ocasión especial para compartir y reconocer a los padres con música, espectáculos y actividades para toda la familia.

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Salsa en el Kímbara VIP: noche de orquestas para papá

Como antesala al Día del Padre, el Kímbara VIP de Lince organiza una fiesta salsera que reunirá a reconocidas agrupaciones y artistas del género. El evento, programado para el sábado 20 de junio desde las 9 p. m., contará con la participación de Son Tentación, Jeinson Manuel, N’ Samble y Septeto Acarey.

Jeinson Manuel, conocido como “El diamante de la salsa”, se presentará con éxitos como ‘Un nuevo amor’ y ‘Mi forma de sentir’. La orquesta femenina Son Tentación promete poner al público a cantar con temas emblemáticos del repertorio latino, mientras que Septeto Acarey, nominado en varias ocasiones a los Latin Grammy, llevará su fusión de salsa y cumbia. N’ Samble completará la noche con su repertorio de temas infaltables en la pista de baile. Las entradas se venden en la boletería del local, ubicado en Av. Petit Thouars 2481, Lince.

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Paula Arias no hace caso a rumores y aclara que está enfocada en su carrera musical.
Paula Arias es líder de Son Tentación.

Casa Warner: la magia de Harry Potter y el universo Warner Bros. en Lima

Si tu padre es amante del universo Warner, puedes llevarlo a Plaza Norte, que desde el 12 de junio alberga a Casa Warner, una experiencia oficial de Warner Bros. Discovery.

Los fanáticos de Harry Potter, DC Comics y otras franquicias icónicas podrán recorrer más de 18 salas temáticas y 35 espacios inmersivos. La propuesta incluye escenarios inspirados en Hogwarts, el Callejón Diagon, la Baticueva de Batman, Central Perk de Friends, y más. La visita está pensada para toda la familia y las entradas están disponibles a través de Joinnus.

Casa Warner llega a Lima, los fans de Harry Potter y el universo Warner podrán vivir una experiencia inmersiva desde el 11 de junio
Casa Warner llega a Lima, los fans de Harry Potter y el universo Warner podrán vivir una experiencia inmersiva.

Teatro y música con Hermanos Yaipén

El Gran Teatro Nacional también se suma a las opciones para festejar a papá. El emblemático lugar destaca el espectáculo “Una Historia bien cantada” a cargo de los Hermanos Yaipén, que combina música y relatos para toda la familia.

La cita es el 20 de junio y el ingreso es desde S/52.00, con localidades diferenciadas según la ubicación en la sala. Se recomienda adquirir entradas con anticipación y tener en cuenta las políticas de ingreso para menores y personas con movilidad reducida.

Día Mundial del Hermano – hermano – Perú – noticias – 5 septiembre
Hermanos Yaipén presenta 'Una historia bien cantada'. (Los Hermanos Yaipén)

Maratón de películas y series

Para quienes prefieren celebrar en casa, plataformas como HBO Max ofrecen selecciones especiales de series y películas sobre paternidad. Esta fecha invita a celebrar a esa figura tan especial y es el momento ideal para compartir series y películas en familia.

Entre los títulos recomendados figuran “Succession”, “La Casa del Dragón”, “Los Soprano”, “The Last of Us”, “Rooster”, así como películas como “Un papá genial”,En busca de la felicidad”, “El padre de la novia”, “Rey Richard: una familia ganadora” y “Una batalla tras otra”.

Porque no hay un único tipo de padre, HBO Max los celebra a todos con una selección especial de historias que reflejan distintas formas de paternidad: los exigentes, los graciosos, los sobreprotectores e incluso los del corazón. Un recorrido por historias con las que siempre vas a poder identificarte.

En busca de la felicidad (Captura de video)
En busca de la felicidad (Captura de video)

Els así como el Día del Padre se convierte así en una oportunidad para disfrutar de la música, el arte y el entretenimiento en Lima, con alternativas pensadas para todos los gustos y edades. Desde la pista de baile hasta los universos mágicos del cine y la televisión, la capital ofrece una variada agenda para rendir homenaje a los padres en su día.

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