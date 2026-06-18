Fest26 en Lima: más de 20 mil estudiantes accedieron a orientación vocacional y becas internacionales

Más de 20,000 estudiantes de Lima participaron en Fest26, un evento educativo que se posiciona como uno de los escenarios más relevantes para la exploración vocacional y profesional de los jóvenes peruanos. Según reportó Infobae, el festival, organizado por Intercorp, reunió a miles de alumnos, padres de familia y docentes en el corazón de la capital durante tres jornadas consecutivas.

El objetivo central del encuentro fue acercar a los estudiantes de 3.° a 5.° de secundaria a oportunidades de formación y desarrollo a nivel nacional e internacional. Durante el evento, los asistentes accedieron a charlas, talleres y sesiones de orientación que ofrecieron una visión integral sobre el futuro académico y profesional. Entre los expositores más convocantes destacaron Tony Succar, quien abordó el vínculo entre la pasión y el éxito; Wendy Ramos, que incentivó la construcción de caminos auténticos; y Javier Calvo-Pérez, quien compartió experiencias sobre liderazgo e innovación, según detalló Infobae.

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Las actividades incluyeron la participación de empresas globales como Amazon, Meta, Google y TikTok, que ofrecieron talleres y espacios interactivos enfocados en habilidades y profesiones emergentes. Además, la Feria Nacional atrajo a miles de visitantes interesados en conocer la oferta de universidades públicas y privadas, opciones de formación técnica y programas diseñados para fortalecer el perfil académico.

Fest26 en Lima: más de 20 mil estudiantes accedieron a orientación vocacional y becas internacionales

Fest26: Oportunidades internacionales y presencia de universidades líderes

Uno de los distintivos de Fest26 fue la conformación de la Zona Global, donde más de 25 universidades extranjeras —entre ellas MIT, Stanford, UC Berkeley, University of Chicago y la Universidad de Tokio— interactuaron directamente con los asistentes. Los representantes de estas instituciones informaron sobre procesos de admisión, becas y programas académicos, abriendo una ventana concreta para quienes aspiran a continuar sus estudios en el exterior.

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En este espacio, organizaciones como Duolingo, College Board y EducationUSA ofrecieron orientación y herramientas a jóvenes interesados en carreras internacionales. El sábado, el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, recorrió la Zona Global y conversó con representantes de universidades estadounidenses y estudiantes peruanos. Navarro subrayó la importancia de fortalecer los vínculos académicos entre ambos países y ampliar el acceso a oportunidades educativas internacionales.

El impacto de Beca Cometa y la próxima edición de Fest26 en Arequipa

La Beca Cometa, iniciativa de Intercorp, fue uno de los espacios más concurridos del festival. Este programa financia el 100% de los estudios universitarios de pregrado de jóvenes peruanos con alto rendimiento académico y recursos económicos limitados. Actualmente, 106 becarios estudian en instituciones como MIT, Dartmouth, Yale, Brown y UPenn, según informó Infobae. El programa se ha consolidado como uno de los mecanismos de acceso a educación internacional más relevantes de la región.

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“Nuestros 106 becarios que hoy estudian en las mejores universidades del mundo demuestran que el talento puede encontrarse en cualquier rincón del Perú. Nuestro desafío es que más estudiantes conozcan las oportunidades que existen y cuenten con la preparación y herramientas necesarias para aprovecharlas”, indicó María Fe Sánchez, líder de Beca Cometa.

Fest26 en Lima: más de 20 mil estudiantes accedieron a orientación vocacional y becas internacionales

Las inscripciones a Beca Cometa permanecen abiertas y son gratuitas hasta el 3 de julio de 2026, permitiendo que más jóvenes con alto potencial puedan postular a estudios en universidades de Estados Unidos. Más información se encuentra disponible en becacometa.com.

Tras la edición presencial en Lima, Intercorp confirmó que la próxima edición de Fest26 se realizará en Arequipa el 4 y 5 de septiembre, ampliando el alcance de esta experiencia hacia el sur del país y brindando nuevas oportunidades a miles de estudiantes de la región.

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