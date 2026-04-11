Tomás Gálvez designa al polémico fiscal Reggis Chávez como coordinador de las fiscalías anticorrupción

Castillo Alva es abogado de Tomás Gálvez. Ha sido involucrado también en el caso de la presunta organización criminal de Patricia Benavides. Foto: composición

Una más de Tomás Gálvez. El fiscal de la Nación decidió designar al fiscal superior titular Reggis Oliver Chávez Sánchez como nuevo coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en delitos de Corrupción de Funcionarios.

El nombramiento de Chávez Sánchez es, por lo menos, controversial. Y es que el referido fiscal ha sido vinculado al abogado de Gálvez, José Luis Castillo Alva, quien a su vez es señalado como presunto operador de dos supuestas organizaciones criminales Los Cuellos Blancos del Puerto y la que estaría liderada por Patricia Benavides.

Según pudo conocer Infobae, hasta finales de 2025, tenía abierta una investigación preliminar por presunto cohecho pasivo por presuntamente haber aceptado que Castillo Alva intervenga en la Junta Nacional de Justicia para que sea nombrado fiscal superior titular anticorrupción de Lima. Esto último efectivamente se concretó en febrero de 2023.

Según la tesis fiscal, el nombramiento irregular de Chávez Sánchez, con la intervención de Castillo Alva, fue a cambio de que lo favorezca en las investigaciones en su contra, así como otras de su interés.

Cabe precisar que esta investigación inició por una declaración de Jaime Villanueva ante la Primera Fiscalía Suprema Especializada Anticorrupción, que tiene a su cargo los casos contra altos funcionarios involucrados en Los Cuellos Blancos del Puerto.

“(Castillo Alva) me comentó que uno de sus hombres en el Ministerio Público, era el fiscal Reggis Oliver Chávez Sánchez, y que él era quien iba a ganar la plaza como fiscal superior titular anticorrupción”, declaró Villanueva en setiembre de 2024.

Declaración de Jaime Villanueva.

Según Villanueva, ‘Pepelucho’ —como se le conocería al abogado— le manifestó que “era muy importante” que Chávez Sánchez gane el ascenso porque en la Fiscalía Superior Anticorrupción que asumiría habían investigaciones que le interesaban: una contra una fiscal que le filtraría información de sus casos, otra contra el fiscal que habría digitado para que acuse a Walter Ríos y una última contra fiscales que lo investigaban.

El exasesor de Patricia Benavides también afirma que Reggis Chávez, cuando ya era fiscal superior, lo llamó a su número telefónico a pesar de que no se lo había proporcionado. “Soy Reggis Chávez y te llamo por encargo de nuestro amigo en común Pepe Lucho”, le habría dicho el fiscal, según el testimonio de Villanueva.

Ahora bien, el fiscal Reggis Chávez ha negado que José Luis Castillo Alva haya intervenido en su nombramiento. En una audiencia ante el Juzgado Supremo dijo que es algo “falso, absurdo e imposible” porque él fue proclamado y juramentado como fiscal superior en febrero de 2023, mientras que Jaime Villanueva dijo en su declaración que Castillo Alva movía sus influencias en marzo, cuando el concurso ya había acabado.

Declaración de Jaime Villanueva.

La accidente salida de Reggis Chávez

Cuando se llevaba a cabo el concurso en la JNJ, Reggis Chávez era fiscal adjunto supremo provisional de la Primera Fiscalía Suprema Especializada y ahí tuvo a su cargo investigaciones contra Castillo Alva.

Su salida del despacho supremo fue tras un “incidente” con el fiscal Iván Quispe Mancilla. Este último había tomado conocimiento de que Chávez Sánchez registraba llamadas con Castillo Alva entre 2015 y 2017.

Según la carpeta fiscal, Quispe Mancilla le comentó a Chávez sobre el registro de llamadas, a lo que este último no negó su veracidad, sino que afirmó que se produjeron por “temas académicos”.

Iván Quispe le pidió entonces a Reggis Chávez que le informe sobre las llamadas al entonces fiscal supremo a cargo, Franklyn Tomy López. Este luego notificó a la entonces fiscal de la Nación Patricia Benavides sobre el “incidente”.