Renato Rossini Jr. habla de su cercanía con Samahara Lobatón: “Si me doy un beso ¿por qué nos tienen juzgar?”

El hijo del actor aclaró que tiene buena relación con la influencer, aunque aseguró que solo son amigos, no descartó que pueda pasar algo entre ellos | Panamericana TV

Renato Rossini Jr. y Samahara Lobatón aparecieron juntos en televisión tras los rumores de un posible romance, aclarando que mantienen una amistad cercana pero no descartan que pueda surgir algo más entre ellos. La aparición de ambos este jueves en el programa ‘Detrás de cámaras’ de Panamericana TV reactivó el debate sobre la naturaleza de su vínculo.

La relación entre Rossini Jr., hijo del conocido actor, y la influencer Samahara Lobatón ha generado interés desde que circularon imágenes en las que el joven acompañó a Lobatón a su casa después de una fiesta el último fin de semana.

Durante la entrevista, el conductor Kurt Villavicencio les preguntó directamente si existía una atracción más allá de la amistad.

Renato Rossini Jr. respondió: “Lo que tengo por Samahara es mucha admiración, le tengo muchísimo cariño y yo cuando admiro a una persona, tengo un cariño especial. Samahara y yo somos superamigos, al igual que con otros compañeros del programa. Es un vínculo que logró traspasar la pantalla, es el vínculo de las víboras y nos van a seguir viendo juntos”.

Renato Rossini Jr. habla sobre su relación con Samahara Lobatón, quien aparece visiblemente afectada tras anunciar el fin de su relación con Youna.

El hijo del actor recalcó que las imágenes donde aparece con Lobatón no demuestran una relación sentimental y explicó el contexto: “Que hayan grabado un video, que yo la haya dejado en su casa, ha sido un gesto de caballerosidad. Porque si ves que tu amiga está pasada de copas y con esta ciudad tan insegura, la acompañas para que llegue bien”.

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No obstante, la conversación tomó un giro cuando Rossini Jr. no descartó la posibilidad de que pueda desarrollarse algo más con la influencer.

“Además que no tiene nada de malo. Si yo el día de mañana o pasado, la semana siguiente, me doy un beso con Samahara, ¿por qué nos tendrían que juzgar? ¿Por qué nos tendrían que juzgar si los dos somos solteros? Nadie le debe nada a nadie. Es así, las cosas como son”, declaró el joven durante la transmisión.

Renato Rossini Jr. y Samahara Lobatón aparecen juntos en un programa de televisión, donde él habla sobre su cercana relación.

Samahara y Renato fueron captados juntos saliendo de discoteca

La especulación sobre un posible romance creció tras la difusión de imágenes por el programa Amor y Fuego. El informe mostró a Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. saliendo juntos de una conocida discoteca en Barranco cerca de las 4:40 de la mañana. En el video, ambos caminan tomados de la mano, gesto que fue interpretado como una señal de confianza y cercanía.

El reportaje de Amor y Fuego detalló que la influencer vestía un atuendo elegante y rozaba el brazo de Rossini Jr. mientras avanzaban por la vía pública. Las cámaras registraron el momento en que abordaron un taxi hacia la casa de Lobatón, donde fueron grabados intentando ingresar al domicilio.

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Las cámaras registraron a la influencer y al chico reality caminando juntos al salir de un local nocturno. Amor y Fuego.

Según la misma fuente, ambos permanecieron parte de la madrugada en el lugar, lo que aumentó las dudas sobre la naturaleza de su relación. El programa dejó abierta la posibilidad de que se trate de algo más que una simple amistad y planteó la pregunta sobre si se está gestando una nueva historia de amor en la farándula local.

Por el momento, Renato Rossini Jr. y Samahara Lobatón insisten en que existe una amistad sólida, aunque ninguno de los dos descarta que en el futuro puedan convertirse en pareja. La atención mediática se mantiene sobre ambos mientras continúan compartiendo momentos y actividades, bajo la expectativa de lo que pueda ocurrir entre ellos.

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