Renato Rossini Jr. habla de su cercanía con Samahara Lobatón: “Si me doy un beso ¿por qué nos tienen juzgar?”

Renato Rossini Jr. y Samahara Lobatón aparecieron juntos en televisión tras los rumores de un posible romance, aclarando que mantienen una amistad cercana pero no descartan que pueda surgir algo más entre ellos. La aparición de ambos este jueves en el programa ‘Detrás de cámaras’ de Panamericana TV reactivó el debate sobre la naturaleza de su vínculo.
La relación entre Rossini Jr., hijo del conocido actor, y la influencer Samahara Lobatón ha generado interés desde que circularon imágenes en las que el joven acompañó a Lobatón a su casa después de una fiesta el último fin de semana.
Durante la entrevista, el conductor Kurt Villavicencio les preguntó directamente si existía una atracción más allá de la amistad.
Renato Rossini Jr. respondió: “Lo que tengo por Samahara es mucha admiración, le tengo muchísimo cariño y yo cuando admiro a una persona, tengo un cariño especial. Samahara y yo somos superamigos, al igual que con otros compañeros del programa. Es un vínculo que logró traspasar la pantalla, es el vínculo de las víboras y nos van a seguir viendo juntos”.
El hijo del actor recalcó que las imágenes donde aparece con Lobatón no demuestran una relación sentimental y explicó el contexto: “Que hayan grabado un video, que yo la haya dejado en su casa, ha sido un gesto de caballerosidad. Porque si ves que tu amiga está pasada de copas y con esta ciudad tan insegura, la acompañas para que llegue bien”.
PUBLICIDAD
No obstante, la conversación tomó un giro cuando Rossini Jr. no descartó la posibilidad de que pueda desarrollarse algo más con la influencer.
“Además que no tiene nada de malo. Si yo el día de mañana o pasado, la semana siguiente, me doy un beso con Samahara, ¿por qué nos tendrían que juzgar? ¿Por qué nos tendrían que juzgar si los dos somos solteros? Nadie le debe nada a nadie. Es así, las cosas como son”, declaró el joven durante la transmisión.
Samahara y Renato fueron captados juntos saliendo de discoteca
La especulación sobre un posible romance creció tras la difusión de imágenes por el programa Amor y Fuego. El informe mostró a Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. saliendo juntos de una conocida discoteca en Barranco cerca de las 4:40 de la mañana. En el video, ambos caminan tomados de la mano, gesto que fue interpretado como una señal de confianza y cercanía.
El reportaje de Amor y Fuego detalló que la influencer vestía un atuendo elegante y rozaba el brazo de Rossini Jr. mientras avanzaban por la vía pública. Las cámaras registraron el momento en que abordaron un taxi hacia la casa de Lobatón, donde fueron grabados intentando ingresar al domicilio.
PUBLICIDAD
Según la misma fuente, ambos permanecieron parte de la madrugada en el lugar, lo que aumentó las dudas sobre la naturaleza de su relación. El programa dejó abierta la posibilidad de que se trate de algo más que una simple amistad y planteó la pregunta sobre si se está gestando una nueva historia de amor en la farándula local.
Por el momento, Renato Rossini Jr. y Samahara Lobatón insisten en que existe una amistad sólida, aunque ninguno de los dos descarta que en el futuro puedan convertirse en pareja. La atención mediática se mantiene sobre ambos mientras continúan compartiendo momentos y actividades, bajo la expectativa de lo que pueda ocurrir entre ellos.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Clima hoy en Perú: temperaturas para Piura este jueves 18 de junio
La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país
La ciudadela inca de Machu Picchu elevará su aforo a 5.600 visitas diarias desde mañana 19 de junio
La Resolución Ministerial N° 285-2025-MC autorizó el incremento por el inicio de la temporada alta y la mayor demanda, tras un periodo con 4.600 ingresos al día, según informó la Agencia Andina
Se reveló si Universitario puede descender de la Liga Peruana de Vóley por el fichaje de Aixa Vigil
Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo de la ‘U’, se refirió a la posibilidad de que su club pierda la categoría por incumplimiento del reglamento
Dónde ver México vs Corea del Sur HOY: Canal TV en Perú del partido por fecha 2 del Grupo A del Mundial 2026
Mexicanos y surcoreanos ya se enfrentaron en ediciones pasadas, donde la ‘tri’ tiene dos victorias. Conoce cómo sintonizar este nuevo duelo en vivo
A qué hora juega México vs Corea del Sur en Perú: partido por fecha 2 del Grupo A del Mundial 2026
Las dos selecciones lucharán por el primer puesto de la tabla de posiciones. Conoce los horarios de este encuentro
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD