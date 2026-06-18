Censura de encuentro sobre memorias LGBT en el LUM durante el gobierno de Dina Boluarte se convierte en libro. (Foto: Composición - Infobae)

Un año después de que se vieran afectados por la cancelación de un evento que iba a realizarse en el Lugar de la Memoria en enero del 2025, durante el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, la organización del proyecto Archivo de la Memoria Marica del Perú presentará por primera vez un libro inspirado en su experiencia con la censura.

André Mere Rivera, director del proyecto, afirmo a Infobae Perú que “el libro es resultado del encuentro que fue censurado”. Esto a raíz de que el LUM le negara a la organización un espacio para una jornada sobre memorias LGTBIQ+ que ya había sido coordinada, confirmada y difundida públicamente en redes sociales.

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El libro, titulado Resistimos porque recordamos será presentado como parte de un evento más grande: el I Coloquio de Literatura Peruana Queer, un encuentro de 3 días organizado por 5 instituciones y apoyado por un fondo del Ministerio de Cultura en el que se destacarán autores y textos relevantes para la comunidad LGBTIQ+.

I Coloquio de Literatura Peruana Queer

Las 2 primeras jornadas serán en la Casa de la Literatura y el cierre tendrá lugar en el Museo de Arte de Lima, según dijo Mere Rivera a Infobae Perú. Además, confirmó que el libro “no tiene un precio” y que es de libre distribución. Señaló que puede descargarse desde la página de Wikiacción y las cuentas de Instagram del Archivo Marica.

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El libro nació tras un encuentro cancelado y sin apoyo del Estado

Mere Rivera dijo sobre Resistimos porque recordamos que “sistematiza las preguntas, reflexiones y propuestas de diversos activistas, de identidades diversas e intergeneracionales” sobre la memoria LGTBIQ en el Perú. Según explicó, el trabajo reúne cómo esos colectivos han entendido la memoria, cuáles identifican como retos pendientes y en qué espacios se ha expresado esa experiencia.

El director del proyecto añadió a Infobae Perú que la presentación del libro en el coloquio “es darle un espacio” a esas memorias y reconocerlas como parte de la construcción de la sociedad, la cultura y las identidades. Indicó que la publicación cobra más peso porque “nace después de un proceso también de una censura”.

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En la foto se encuentran (de izquierda a derecha) Piero Herrera, vicepresidente del MHOL, Serggio Contreras, coordinador académico, Julia Castillo, coordinadora general del coloquio y Abraham Casas del MHOL

Mere Rivera también destaca que el trabajo hecho en este texto aborda “por primera vez las memorias LGTBIQ de nuestro país” no fue asumido ni difundido por instituciones que consideró para ese debate, como el Lugar de la Memoria, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura.

¿Por qué se canceló el evento LGBT en el LUM?

En enero del 2025, el Lugar de la Memoria iba a ser la sede del “Encuentro por las memorias LGBTIQ+ del Perú”, previsto para el 17 de enero, y se llegó a difundir el desarrollo del encuentro en las redes sociales del LUM desde el 8 de enero, según informó Infobae Perú en ese entonces.

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Luego de la salida del exdirector del LUM, Manuel Burga, la gestión interina del entonces viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales Jamer Nelson Chávez Anticona dispuso que las actividades ya aprobadas sean revisadas, incluso aquellas que ya habían sido confirmadas.

Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social - LUM

En aquella oportunidad, Mere Rivera afirmó a Infobae Perú que en un principio se indicó que las actividades del mes estaban aseguradas, pero después se les informó que serían reconfirmadas por orden del nuevo director. “Pedimos una comunicación por correo, pero hasta el 15 de enero todavía no lo han hecho”, afirmó.

El organizador explicó luego a Infobae Perú que su colectivo había decidido no esperar más la respuesta del museo para tener el tiempo de encontrar un lugar en el que realizar el evento pese a la falta de apoyo.

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“Hemos tomado la decisión de ya no esperar la respuesta del LUM porque no es segura, sí o no. Si la respuesta es ‘no’, entonces tendríamos menos margen para hacerlo”. Añadió que el compromiso inicial no se cumplió y que eso los colocó en una situación de incertidumbre “aún más en esta coyuntura de censura”.