André Carrillo explica la importancia de Corinthians en el repunte de su carrera: “Brasil me sienta bien, estoy motivado a exigirme más”

André Carrillo sosteniendo el trofeo del Paulistao 2025. - Crédito: Diego Soares

André Carrillo está comenzando a acostumbrarse a dar pasos al frente en Brasil sólo para hablar maravillas de su experiencia en Corinthians. Y faltaba menos, porque el mediocentro peruano brilla cada semana con un fútbol cautivante y una personalidad arrolladora.

Tras la consecución del Campeonato Paulista 2025, dejando en el camino a Palmeiras con un solitario gol de Yuri Alberto, la Culebra hizo unas declaraciones en conferencia de prensa que dejaron muy bien al Timao, demostrando que dentro del plantel ha recuperado ambición y hambre de gloria luego de una etapa relajante en Asia.

André Carrillo ha recuperado la alegría de jugar al fútbol con el Timao. - Crédito: Corinthians

“La afición peruana está contenta con mi desempeño. Sinceramente, creo que el nivel del torneo brasileño me sienta bien. La continuidad, la confianza del entrenador al igual que la de mis compañeros me sienta bien”, dijo Carrillo delante de los medios de comunicación.

“El año pasado, cuando estuve en Arabia Saudita, me relajé un poco. No tenía la misma intensidad ni las mismas ganas. Cuando llegué a un club tan grande como el Corinthians, creo que me motivó a jugar al fútbol y a exigirme más. Hoy todo eso está dando sus frutos. Estoy muy contento”, sumó.

El volante peruano jugó hasta el minuto 78 frente a Palmeiras. (Video: L1 MAX)

Nuevas exigencias

En el fútbol saudí, André Carrillo apenas exhibía un porcentaje reducido de su auténtico potencial. Con ello, aparentemente, le bastaba y sobraba para destacar en la categoría de ascenso con Al-Qadisiyah. Sin embargo, una vez que emprendió el reto con Corinthians se dio cuenta que el contexto demandaba un esfuerzo superior, el cual estaba dispuesto a mostrar en cada partido.

“Cuando llegué a Brasil, ya sabía que habría muchos partidos, pero no tantos. Ni siquiera ha empezado el Brasileirao y ya me dio pereza [ríe]. Pero es parte de todo ello. Corinthians es un gran equipo, tenemos un plantel enorme con futbolistas de calidad. Tenemos que disfrutar e ir por más títulos”, sostuvo.

André Carrillo celebrando con Rodrigo Garro la obtención del Campeonato Paulista 2025. - Crédito: Corinthians

“Me siento bien. Al principio, no sabía si mi nivel sería suficiente aquí en el club. Sabía que contaba con la confianza del entrenador, pero eso no era todo. Poco a poco, todo empezó a funcionar. Hoy siento que el grupo tiene otra mentalidad. Se avecinan cosas buenas”, agregó Carrillo.

La llegada del deportista peruano coincidió con la etapa de crecimiento impulsada por el estratega Ramón Ángel Díaz, quien con mucho carácter e inteligencia logró revertir el mal momento de la institución, ubicándola entre las mejores de Brasil con un título del Paulistão.

La personalidad arrolladora y trato afable de André lo posicionan como el futbolista más apreciado para la fanaticada. | VIDEO: Esporte Espetacular

El MVP Carrillo

A la noche siguiente de la jornada mágica en Neo Química Arena, la organización del campeonato premió a André Carrillo como el mejor mediocampista del Paulistão. El futbolista, vestido con un atuendo demasiado casual, subió al estrado para recibir su galardón en medio de la mirada atenta de Ramón Díaz y la alegría de los presentes.

“¡Mi primer premio individual! 🎖️⚽️ ¡Feliz de lograr este reconocimiento en la tierra del fútbol, ​​BRASIL! Gracias a Dios, a mi familia, a mis compañeros y a todos los que me apoyan. Seguimos trabajando por más!”, mencionó en su cuenta oficial de Instagram.

André Carrillo con el premio MVP del Campeonato Paulista 2025. - Crédito: Rebeca Reis

Carrillo, de 33 años, participó en ambas finales frente a Corinthians, ubicándose en la primera línea de volantes como un centrocampista de pase fino y corte ofensivo. Horas antes de jugar la llave de revancha, representó a la selección peruana en la fecha 14° de las Eliminatorias CONMEBOL 2026 ante Venezuela, en Maturín.

Estoy agradecido, en un comienzo, cuando llegué, poca gente creía en mí, eso lo tenía claro, lo único en que me enfoqué es en hacer mi trabajo, aportar lo que el equipo necesitaba en ese momento. Creo que soy muy querido no solo por la hinchada, por mis compañeros, por el club, estoy muy feliz de estar aquí”, sostuvo en las celebraciones.

André Carrillo fue condecorado como el mejor mediocampista del Campeonato Paulista 2025. | VIDEO: Renzo Galiano