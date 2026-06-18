La ciudadela inca de Machu Picchu elevará su aforo a 5.600 visitas diarias desde mañana 19 de junio

Las medidas intersectoriales buscan ordenar accesos, fortalecer la conservación y garantizar información precisa para operadores y turistas. El paquete incluye venta anticipada, una plataforma renovada de boletos y un nuevo estudio de capacidad de carga. (Difusión)

La ciudadela inca de Machu Picchu, el principal destino turístico de Perú, iniciará desde este viernes 19 de junio una nueva etapa con la ampliación de su aforo a 5,600 visitas por día. Esta medida, autorizada en la Resolución Ministerial N° 285-2025-MC, responde al inicio de la temporada alta de turismo y busca atender la creciente demanda de visitantes, según informó la Agencia Andina.

Desde mayo, la afluencia de turistas en Machu Picchu ha experimentado un marcado incremento. La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco (DDCC), bajo la dirección de Maritza Rosa Candia, detalló a la Agencia Andina que hasta este jueves el aforo se mantenía en 4,600 personas diarias. Con la llegada de la temporada alta, la cifra aumentará en mil ingresos adicionales, permitiendo así mayor acceso al recinto arqueológico.

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La funcionaria explicó que la afluencia de visitantes deja atrás la denominada “temporada baja del turismo” y que la mayoría accede a Machu Picchu por las rutas férreas Ollantaytambo–Machu Picchu Pueblo y Santa Teresa–Hidroeléctrica (ruta amazónica), además del tradicional Camino Inca Ollantaytambo–Ciudadela Inca.

En la actualidad, la capacidad permitida para el ingreso a Machu Picchu es de 5.600 visitantes por día. Foto: Google Maps

Venta de boletos

La compra de boletos para ingresar a la ciudadela se realiza principalmente de manera virtual, con 3,600 pases disponibles en línea. Otros mil boletos se adquieren en el local del Ministerio de Cultura de la ciudad de Machu Picchu Pueblo, donde se han reportado largas colas y molestias entre los turistas que buscan un ticket o pase para acceder al recinto.

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Ante las dificultades, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco puso en marcha la venta presencial anticipada, permitiendo adquirir un pase hasta con tres días de antelación. Sin embargo, la medida no logró eliminar el malestar, ya que los visitantes deben permanecer varios días en la localidad para asegurar su ingreso a la maravilla arqueológica.

La directora Rosa Candia aseguró a la Agencia Andina que no se eliminará la venta presencial, aunque se prepara una propuesta para garantizar mayor orden y sostenibilidad en las visitas. “Para evitar eso estamos presentando una propuesta que sea sostenible y sea ordenada la visita a nuestro patrimonio. Todavía no quiero adelantarme, está en proceso de socialización”, sostuvo la funcionaria.

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El sitio arqueológico de Machu Picchu, el 27 de octubre de 2020, en el departamento de Cusco, en Perú. (AP Foto/Martin Mejia, Archivo)

Capacidad de carga

El aumento en la llegada de turistas ha generado propuestas para ampliar aún más la capacidad de ingreso, especialmente desde el sector turismo. No obstante, Rosa Candia subrayó que cualquier incremento adicional deberá sustentarse en estudios especializados para proteger la integridad del monumento histórico. “No podemos ser irresponsables de poder activar y aumentar mayor capacidad sin un estudio”, explicó, según recogió la Agencia Andina.

La titular de la Dirección de Cultura de Cusco también sugirió la aplicación del Plan Maestro de Machu Picchu, ya aprobado, como herramienta para la gestión integral del sitio.

Periodos de vigencia

El nuevo aforo de 5,600 turistas diarios en Machu Picchu regirá en fechas específicas: el primer día de enero, del 2 al 5 de abril, del 19 de junio al 2 de noviembre, y los días 30 y 31 de diciembre, de acuerdo con la Resolución Ministerial N° 285-2025-MC.

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La medida busca cubrir los meses de mayor demanda turística y responde a la necesidad de optimizar la experiencia de los visitantes en uno de los patrimonios más emblemáticos del país.

Según la Agencia Andina, la ampliación del aforo representa un paso clave para la gestión turística de Machu Picchu durante la temporada alta, mientras se mantienen los esfuerzos para garantizar la sostenibilidad y protección del sitio arqueológico.