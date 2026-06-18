FIL Lima 2026: conoce quiénes podrán ingresar gratis

Personas recorren la Feria Internacional del Libro (FIL) este jueves, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

La Feria Internacional del Libro (FIL) de Lima celebrará su trigésima edición en el Centro de Exposiciones Jockey, en Santiago de Surco, donde recibirá al público entre el 22 de julio y el 6 de agosto.

La organización habilitó modalidades de ingreso sin costo para públicos específicos. La jornada inaugural del 22 de julio tendrá acceso libre entre las 11:00 y las 15:00, con un requisito: descargar la entrada en la web de Teleticket o canjearla en la boletería del recinto.

También habrá pases gratuitos para vecinos de Surco de lunes a jueves —excepto fines de semana y feriados—, con la presentación del documento nacional de identidad (DNI) que acredite residencia en el distrito.

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Las actividades son gratuitas para los asistentes a la FIL Lima 2025. Foto: ANDINA/Luis Iparraguirre

El esquema de gratuidad incluye, además, a dos grupos que no pagarán entrada durante toda la feria: los menores de cinco años y los adultos mayores de 65 años. Para el resto de fechas, el ingreso general tendrá un costo de S/7.50 de lunes a jueves y de S/10.00 los fines de semana y feriados. En paralelo, estudiantes y docentes accederán a una tarifa preferencial de S/5.00 a lo largo de toda la semana.

Autores invitados

La programación reunirá a autores como Jorge Eslava, Eduardo González Viaña, Giovanna Pollarolo, Jaime Bayly y Santiago Rocangliolo, entre otros escritores. El homenaje a Alfredo Bryce Echenique contará con la participación de Eva Valero, académica y especialista en literatura peruana, y de Jorge Coaguilla, escritor e investigador.

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La FIL Lima 2026 también reunirá invitados internacionales de América, Europa y Asia. Entre los autores confirmados figuranEduardo Sacheri (Argentina),Javier Peña(España),Andrea Rodríguez(Colombia),Yusuke Imamura (Japón) yKim Sunmi(Corea del Sur), quienes participarán en presentaciones de libros, diálogos con lectores y mesas de reflexión sobre literatura contemporánea.

La edición incluirá más de 600 actividades culturales y más de 550 horas de programación. La agenda sumará 116 actividades infantiles y 16 espectáculos artísticos, además de una delegación cultural de Ecuador integrada por más de 30 representantes del sector editorial y cultural. También participarán 76 editoriales y se dictarán 45 horas de capacitación profesional para los actores de la industria del libro.

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La FIL contará con una programación que reunirá a escritores, editoriales, artistas, mediadores de lectura y miles de lectores de todas las edades - Créditos: Andina.

Historia de la FIL

La Feria Internacional del Libro de Lima realizó su primera edición en 1995 en el Museo de la Nación, con 100 expositores y una asistencia que superó los 100.000 visitantes. Luego de sus primeras entregas, el encuentro se mudó a la Feria Internacional del Pacífico, conocida como la “Feria del Hogar”, en San Miguel, donde se mantuvo hasta 2005.

Ese año, los organizadores trasladaron la sede al Centro de Convenciones del Jockey Plaza, decisión que abrió una etapa de expansión. En 2010, la FIL-Lima se instaló en el Parque Próceres de la Independencia, recinto que la albergó hasta 2025.

En cada edición, la feria elige a un país invitado de honor y promueve el intercambio literario con delegaciones extranjeras. Argentina, Brasil, Colombia, Chile, España, Francia y México, entre otros, presentaron en Lima sus catálogos y autores. En su vigésima cuarta edición, el evento rindió homenaje al Nobel peruano Mario Vargas Llosa.

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