Errores de Catriel Cabellos y Franco Romero provocaron gol de Melgar ante Sporting Cristal por Liga 1 2025

Anotó Cristian Bordacahar tras errores de la defensa 'celeste'. (Video: L1MAX)

El sábado 8 de marzo, Sporting Cristal y Melgar se midieron por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. Los dueños de casa rompieron la igualdad producto de dos errores de los ‘celestes’ protagonizados por el volante Catriel Cabellos y el defensor Franco Romero. El delantero Cristian Bordacahar no perdonó y puso el 1-0 en Arequipa.

Sucedió a los 16 minutos del cotejo. El equipo de Guillermo Farré intentaba salir jugando desde su arco y los ‘rojinegros’ presionaron alto. El ‘10′ Tomás Martínez salió en búsqueda de la pelota que estaba bajo del poder de Catriel Cabellos. El volante de 20 años intentó llevarlo, pero fracasó y perdió el esférico muy cerca de su área.

El rebote del quite le quedó al ‘characato’ Kenji Cabrera, que se metió dentro del ‘cajón grande’ antes de que le caiga la marca de Flavio Alcedo y filtró un pase rasante al punto de penal. El popular ‘Chino’ tenía la mirada puesta sobre el piso, por lo que no se dio cuenta que no había nadie. El central Franco Romero tampoco se percató que estaba solo.

El defensor uruguayo se barrió -pensando que había alguien atrás- y pateó la redonda estrellándola hacia el palo de su portería. Su arquero Diego Enríquez salió al achique y quedó en el camino dejando su valla descubierta. El esférico pegó en el poste y favoreció al ‘Chapu’ Bordacahar, que llegaba corriendo. El argentino solo tuvo que empujarla ante la falta de resistencia y desconcierto de la visita.

Cristian Bordacahar anotó su tercer gol oficial en lo que va de la temporada. Previamente, le había marcado a Alianza Atlético para darle la victoria a Melgar sobre el final. También le anotó a Deportes Tolima en el encuentro de vuelta por la fase 2 de la Copa Libertadores.

Un nuevo error de Sporting Cristal

Sporting Cristal salió al campo del estadio Monumental UNSA con la consigna de dejar atrás la dolorosa derrota ante Alianza Lima en la jornada pasada. Lastimosamente para los ‘bajopontinos’, volvieron a cometer los mismos errores defensivos que la semana anterior ante los ‘blanquiazules’.

En aquel clásico peruano, el defensor Flavio Alcedo se equivocó al darle un pase con la cabeza a su portero, pues la pelota se quedó en el camino, la cual fue aprovechada por el centrodelantero Paolo Guerrero. El ‘Depredador’ colocó el empate y encaminó la remontada en el Estadio Nacional de Lima.

El delantero colgó al portero rival tras error de la defensa 'celeste'. (Video: L1MAX)

Próximo partido de Melgar

Melgar sostendrá un partido importante después de medirse con Cristal. El equipo de Walter Ribonetto irá a Paraguay para jugar la vuelta contra Cerro Porteño por la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025.

Este cotejo válido por la tercera fase está programado para el miércoles 12 de marzo a las 17:00 horas de Perú en el estadio La Nueva Olla. La escuadra de Arequipa tendrá que ganar por dos goles y mantener su valla invicta para avanzar de forma directa. Con un tanto de diferencia, forzaría la tanda de penales.

Próximo partido de Cristal

Sporting Cristal, por su parte, tendrá un tiempo para descansar y corregir sus errores, debido al parón por la fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas camino a la Copa del Mundo 2026. Después del receso, los ‘celestes’ chocarán ante Deportivo Binacional en condición de local por la fecha 6 del Torneo Apertura.