Jorge Fossati dejó irónico comentario sobre el peso de Christian Cueva y lo vinculó con su fracaso en Perú: “Su físico se ha desgastado”

Jorge Fossati reapareció en una entrevista en su país, Uruguay, y habló de lo que fue su paso como técnico de la selección peruana, el cual -sin duda alguna- no alcanzó la expectativa de los hinchas nacionales. La ‘bicolor’ terminó el 2024 como colera de la tabla de posiciones y a muchos puntos de distancia de la zona de repechaje y clasificación directa al próximo Mundial.

El ‘Flaco’, como lo conocen, argumentó que no pudo contar con el equipo completo durante los seis partidos de las Eliminatorias Sudamericanas. Algo que derivó en hacer múltiples cambios sobre la marcha y llevó a la ‘blanquirroja’ hacia los malos resultados. En ese sentido, el ‘charrúa’ fue mencionando uno por uno a los grandes ausentes durante su era con la escuadra nacional.

Fossati comenzó con Yoshimar Yotún, pasó por Paolo Guerrero y siguió con Gianluca Lapadula, hasta que llegó a Christian Cueva. El entrenador de 72 años destacó las cualidades futbolísticas del popular ‘Cholito’ y recordó cómo lo ayudó cuando estaba sin club, pero también dejó un inesperado comentario sobre su estado físico en diálogo con el programa ‘Quiero Fútbol’ de la radio Sport 890.

“Cueva, otro de los más importantes, nosotros lo agarramos lesionado mal en enero, con la Federación lo hicimos ir a una clínica en España, especialista en rodilla. Llega la Copa América, entrenado por nosotros sin club, pero se trata de un jugador excepcional. Se pone apunto, demora como dos meses en agarrar club de nuevo, hoy está en Cienciano, eso hace que un jugador como él, un físico como el de él, que tampoco es el más prolijo (risas)..”. expresó.

Jorge Fossati habló del mal estado físico de Christian Cueva en el pasado y lo vinculó con su fracaso al mando de la selección peruana.

El ‘Nonno’ -apelativo que le puso Gianluca Lapadula- también se tomó el tiempo de referirse al mal manejo de ‘Cuevita’ fuera de las canchas. De acuerdo a las palabras del exUniversitario, al ‘10′ peruano le faltó alguien que lo guíe por el buen camino y le ponga las cosas claras para que triunfe en el fútbol con su enorme talento.

“Pero te adelanto que es una persona, a la que aprecio mucho, porque me parece que tiene un gran corazón, lamentablemente empezó muy jovencito a ser brillante, me imagino que a esa edad no tuvo nadie, que le dijera ‘No pibe por acá no es, no te voy a permitir cualquier cosa, porque después tu vienes, frotas la lámpara y haces alguna magia, tú tienes que apuntar a otra cosa’”, agregó.

Por último, el técnico uruguayo vinculó el mal momento de Cueva en el inicio de su proceso al mando de la selección peruana con el fracaso en las Eliminatorias 2026. “Hoy tiene 32 años, no es ningún veterano desechable, pero su físico se ha desgastado, hoy está volviendo, ojalá por la selección de Perú que pueda estar en buenas condiciones, pero es otro que yo no te diría ni la mitad, tuvimos 1/4 de Cueva durante todo el año”.

Jorge Fossati habló del bajo nivel de André Carrillo

Asimismo, Jorge Fossati mencionó a André Carrillo y realizó una crítica a su paso por Al Qadisiyah de la Segunda División de Arabia Saudita. Desde el punto de vista del uruguayo, la ‘Culebra’ no competía en dicha liga, todo lo contrario, jugaba al trote. Algo que cambió cuando fichó por Corinthians de Brasil.

“Estaba en la segunda división, nosotros mirábamos todos los partidos y te puedo asegurar que jugaba al trote. Cuando él viene a Corinthians, eso se nota de entrada, comienza a mejorar, Ramón Díaz lo trae de Arabia Saudita porque lo conocía, un jugador extraordinario, pero sin ritmo, al trote, juegas en la Segunda División de Arabia Saudita”, comentó.

El técnico uruguayo también mencionó a la 'Culebra' como uno de los grandes ausentes en su estadía en la selección peruana. (Sport 890)

¿Cueva y Carrillo volverán a la selección peruana en marzo?

Lo cierto es que Jorge Fossati ya no está más a cargo de la selección peruana y Óscar Ibáñez llegó para sustituirlo de manera interina. El exarquero está a poco de dar a conocer su primera convocatoria como DT de la ‘bicolor’ y los nombres de André Carrillo y Christian Cueva siempre resuenan en La Videna.

El mismo Ibáñez les abrió las puertas a ambos, pero lo más probable es que la ‘Culebra’ sea el único de los dos que sea llamado para los partidos ante Bolivia y Venezuela por la fecha doble de marzo de las Eliminatorias 2026. Esto se sabrá el próximo domingo 9.