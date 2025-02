Christian Cueva se ilusiona con regresar a la selección peruana, pero le dejó firme mensaje a la FPF: “Tenemos que crecer”

El jugador de Cienciano aprovechó que le consultaron sobre la selección peruana para lanzar un recado a la FPF. (Entre Bolas)

El nombre de Christian Cueva siempre estará vinculado a la selección peruana hasta el día que anuncie su retiro. Y es que el popular ‘Aladino’ fue importante para lograr la clasificación a una Copa del Mundo después de 36 años y quedarse cerca de participar en la máxima competencia FIFA por segunda vez consecutiva.

Ahora, con el inicio de un nuevo proceso en la ‘bicolor’ bajo el mando de Óscar Ibáñez como técnico interino, su convocatoria ha vuelto a tomar fuerza. A ello hay que sumarle que, a diferencia de otros momentos, se encuentra jugando con Cienciano cada vez más en la Liga 1.

Es más, el mismo Ibáñez le abrió las puertas de la Videna en su presentación como entrenador. “Todo jugador peruano que tenga la condición para jugar, ni hablar de Christian, estuvo mucho tiempo parado, pero ha encontrado un lugar importante y está sumando minutos de a poquito”.

El técnico de la selección peruana, Óscar Ibáñez, se refirió a la convocatoria de Christian Cueva

Christian también se ha referido al hecho de retonar a la escuadra ‘blanquirroja’, teniendo en consideración que los próximos partidos por las Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial 2026 se asoman por la ventaja, pues están programados para el próximo marzo.

“Siempre va a ser posibilidad, la selección me dio tanto, como yo le he dado a la selección, no quiero que esto acabe acá”, fueron las primeras palabras del ‘10′ durante una activación con el cuadro cusqueño el pasado miércoles 19 de febrero.

Posteriormente, el ‘Cholito’ -como también lo conocen- le dejó un fuerte mensaje a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) sobre el crecimiento del balompié nacional. El mediocampista considera que los éxitos alcanzados durante la era Ricardo Gareca debieron continuar con el pasar del tiempo. Algo que lamentablemente no ocurrió.

“Nosotros tenemos que crecer, así como nosotros crecimos en el momento que clasificamos al Mundial y jugamos una final de Copa América, no quiero que eso se quede ahí, nosotros logramos cosas para que esto sea un crecimiento”, sentenció.

Christian Cueva le dejó firme mensaje a la FPF después de manifestar su deseo de volver a la selección peruana.

Christian Cueva reclamó irregularidades de la Liga 1

Por otro lado, Christian Cueva se mostró muy picante ante las preguntas de los periodistas por las recientes irregularidades que viene pasando Cienciano en la Liga 1. Primero, se refirió al hecho de tener que viajar vía terrestre para afrontar el duelo contra Los Chankas por la fecha 4 del Torneo Apertura.

“Espero que se solucione, porque si queremos crecer como liga, tenemos que hacer las cosas como se deben, todos los equipos tienen que ser tratados de la misma manera, sin duda tratar de no exponernos mucho, no comparto, tengo la fe que se va a solucionar y los que tengan que ver en este caso, reaccionen ante esto”, apuntó.

‘Cuevita’ pidió que se busque una solución a este problema, debido a que el club cusqueño afrontará un partido clave ante ADT de Tarma por la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, después de chocar con los ‘guerreros’ por el torneo doméstico.

“No sé realmente si es en contra de Cienciano, no te puedo afirmar algo así, sería muy ligero de mi parte, lo que estoy diciendo es lo que sabemos y que solucione por toda la liga, no solo por Cienciano, porque estar de esta forma no es algo que nos haga crecer como liga, si esto le vas a preguntar en las grandes ligas, en Sudamérica, te van a decir dónde estamos parados”, complementó.

Christian Cueva levantó su voz de protesta ante las irregularidades de la Liga 1.

Próximo partido de Christian Cueva

Christian Cueva tuvo un buen debut en la Liga 1 2025 al marcar un gol de penal en el empate de Cienciano ante ADT en Cusco. Sin embargo, su equipo tropezó en su visita a Universitario de Deportes en el estadio Monumental de Ate, pese a hacer un gran partido.

Ahora, los dirigidos por Cristian Díaz buscarán sumar su primera victoria en este Torneo Apertura cuando protagonicen el clásico cusqueño con Deportivo Garcilaso el sábado 21 de febrero a las 19:00 horas (horario de Perú) en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.