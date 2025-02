Jorge Fossati quedó muy molesto por la filtración de los ‘2 millones de dólares’ de su contrato con Perú: “Eso pone en riesgo a mi familia”

El 'Nono' se mostró molesto con dicha filtración y negó muchas cosas en entrevista. (Video: De Frente - Deportivisimo)

Jorge Fossati, el técnico uruguayo que estuvo al mando de la selección peruana, salió al paso de las versiones que aseguraban que su cláusula de rescisión con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) era de 2 millones de dólares. En una entrevista con el periodista ecuatoriano Óscar Portilla para el programa ‘De Frente’, Fossati no solo desmintió la cifra que había circulado, sino que también lanzó duras críticas hacia los medios de comunicación peruanos que, según él, difundieron información errónea que afectó tanto su imagen como la de su familia.

La polémica comenzó cuando ciertos sectores de la prensa empezaron a especular sobre las condiciones económicas de su contrato con la Federación, señalando que su cláusula de rescisión era un monto millonario. Esta versión rápidamente se convirtió en un tema recurrente en los titulares de varios medios de comunicación, lo que provocó que la situación tomara un giro inesperado.

Con un tono molesto, Fossati dejó claro en la charla que no había solicitado nada relacionado con su cláusula de rescisión. “Yo no tenía nada que pedir, estaba todo escrito. Pero vos (los periodistas) dijiste 2 millones de dólares. O sea, mentiste escandalosamente”, aseguró el exentrenador de la selección peruana.

El técnico no solo negó la cifra, sino que también cuestionó la fuente de la información filtrada. “O tu fuente es muy mala, que seguro es de adentro (Videna), o lo haces para llamar la atención”, expresó Fossati, aludiendo a que los periodistas que divulgaron esta versión podían haber recibido la información de una fuente poco confiable dentro de la propia Federación Peruana de Fútbol, o simplemente estaban buscando otro interés particular.

Fossati también abordó los efectos que estas filtraciones tuvieron en su vida personal y familiar. El entrenador uruguayo reveló que, debido a la difusión de esta falsa información, su entorno más cercano se vio afectado emocionalmente. “Eso pone en riesgo a mi familia, estamos todos locos. Si dices que mi rescisión es de 2 millones de dólares... la situación no está para ‘contar plata delante de los pobres’”, manifestó, refiriéndose a la delicada situación económica que atraviesan muchas personas en el país.

En su declaración, Fossati dejó claro que, de haber sido cierta la cifra mencionada, él no tendría inconvenientes en asumir la responsabilidad, pero insistió en que la información era completamente falsa. “Y si fuera así, yo me hago cargo. Pero no, están mintiendo”, afirmó.

Querían que se quede

Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, buscó que Jorge Fossati se quede a cumplir su contrato con la entidad, pero esto no se dio debido a que la mayoría de los dirigentes lo querían fuera de la Videna de San Luis.

“Tengo entendido que en los últimos días se ha dado un contacto entre la Federación con Jorge Fossati para plantearle la posibilidad de que se pueda quedar en la selección peruana. Lo que sé es que se le ha planteado esta posibilidad al técnico de la selección, que él tiene contrato. A la par tengo entendido que cuatro futbolistas de la selección han hablado con Fossati, uno del torneo local y tres del extranjero, para que se pueda quedar”, dijo al programa ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP.

Y pese a que conversaron con él, Jorge Fossati ya no veía con buenos ojos seguir en la selección peruana tras el polémico tema de la rescisión de su contrato y el mal ambiente dentro de la Federación. “Fossati sabe todo el contexto que se está viviendo en el país. Necesita un respaldo público. No asegura que se quede, pero existió un contacto”, señaló.

Finalmente, el ‘Nono’ dejó a la ‘bicolor’ el pasado 15 de enero de 2025, a través de un comunicado oficial por parte de la FPF, en medio de un complicado presente del equipo, pues marcha en la última casilla de las Eliminatorias 2026 a falta de 6 jornadas.