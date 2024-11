Bryan Reyna es opción para reforzar a Universitario: peruano dejaría Belgrano tras conflicto con el club y el técnico

El peruano viene atravesando un duro momento en Belgrano tras ser sancionado. (Movistar Deportes)

Bryan Reyna podría cambiar de aires en la próxima temporada. El peruano se ha visto envuelto en un nuevo caso de indisciplina en Belgrano, por lo que recibió drástico castigo. De esta manera, se vería obligado a marcharse del fútbol argentino, a pesar de contar con un contrato vigente hasta finales del 2026.

En ese sentido, el popular ‘Picante’ tendrá que buscar un nuevo club que lo acoja y él no descarta pegar la vuelta al balompié peruano. Su expedición en el extranjero duraría menos de lo pensado, ya que fue vendido al elenco de Córdoba por Alianza Lima recientemente en esta temporada.

La periodista Daniella Fernández profundizó sobre el caso Reyna en la última edición del programa deportivo llamado Al Ángulo. Señaló que conversó con un colega argentino que cubre al ‘Pirata’ y pudo conocer que la continuidad del ‘incaico’ no es segura. Además, deslizó la posibilidad de que Universitario lo incorpore.

“Hoy hablaba con un periodista que sigue Belgrano de Córdoba, va un poco de la mano con el tema Universitario, lo de Bryan Reyna sería más grave de lo que se cree y podría no continuar en Belgrano. Él estaría interesado en regresar al fútbol peruano y uno de los equipos podría ser Universitario de Deportes”, expresó.

Bryan Reyna podría salir de Belgrano a final de temporada tras problemas con el club y el técnico.

El obstáculo para que Bryan Reyna llegue a Universitario

Por más que Bryan Reyna quiera venir a la ‘U’, no es tan simple como parece. Y es que el atacante de la selección peruana tiene contrato hasta dos temporadas con Belgrano y el cuadro cordobés considera que hizo una fuerte inversión por él, la cual buscaban recuperar con una posible venta.

A ello hay que sumarle que Alianza Lima conservó una parte (20%) de su ficha en la transferencia al ‘Pirata’. Sin duda alguna, el club ‘blanquiazul’ buscará frustar la llegada del nacido en Pucallpa a Ate porque estaría reforzando a un rival directo en la lucha por el campeonato nacional.

Bryan Reyna fue vendido de Alianza Lima a Belgrano, pero el club peruano conservó una parte de su ficha.

¿Por qué Bryan Reyna busca salir de Belgrano?

Hay muchos factores para pensar que Bryan Reyna no quiere seguir en Belgrano. El más reciente fue faltar al entrenamiento. De acuerdo a la prensa ‘gaucha’, el peruano fingió estar con fiebre y posteriormente viajó a Lima para sumarse a los trabajos de la selección encabezada por Jorge Fossati.

“El domingo adujo la fiebre, le mandan un médico, constata que no tiene, él dice que no se siente bien y no puede ir a entrenar. El lunes tenía el compromiso de ir a sus compañeros, cuando le preguntaron dónde estaba, no atendía el teléfono, ya estaba en Perú”, contó el comunicador Claudio Torrejón en Radio Impacto.

Otro, y probablemente el más determinante, es su mala relación con el técnico Juan Cruz Real. Tiempo atrás, el estratega argentino lo expuso en una conferencia de prensa por su falta de entrega en los entrenamientos. Y el ‘incaico’ no se quedó callado y le respondió a través de redes sociales.

Juan Cruz Real habló sobre el extremo peruano y su nula participación en el cuadro 'pirata' en los últimos partidos. (Video: Club Atlético Belgrano)

Al parecer esa situación no ha quedado atrás y queda reflejada en las diferentes posturas del DT. Por ejemplo, en la última conferencia, tuvo tajante respuesta cuando fue consultado por el castigo contra Bryan Reyna. “No tengo nada para decir, el club sacó un comunicado y está claro. Es lo que decidió el directorio y lo que se expresó en la comunicación pública”.

Pero la más notoria es la falta de oportunidades del exAlianza Lima en los partidos de la Liga Profesional Argentina. En los últimos dos meses, solo disputó un total de cuatro cotejos, tres ingresando desde la banca y apenas uno como titular. Eso, sin duda alguna, lo impulsaría a salir en la próxima ventana de fichajes.