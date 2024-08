DT de Belgrano lanzó dura advertencia a Bryan Reyna por su suplencia: “Si no da el 100%, no jugará; prefiero poner a un ‘pibe’”

Juan Cruz Real habló sobre el extremo peruano y su nula participación en el cuadro 'pirata' en los últimos partidos. (Video: Club Atlético Belgrano)

Belgrano perdió en condición de local por 1-0 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata en un duelo válido por la fecha 12 de la Liga Profesional Argentina 2024. Sin embargo, más allá de este resultado negativo para el cuadro ‘pirata’, el nombre de Bryan Reyna estuvo en boca de los hinchas, quienes pidieron su presencia en el estadio Gigante de Alberdi. En ese sentido, el técnico del equipo, Juan Cruz Real, lanzó una dura advertencia al extremo peruano por perder la titularidad y explicó el motivo por el cual no ingresó.

“Yo a Reyna lo veo todas las semanas. Tiene que entender que el fútbol argentino necesita que un jugador haga ciertas funciones en equipo. Nosotros somos un equipo que juega colectivamente, donde todos se matan. En este momento tiene que dar más. No está dando el 100%. No tengo ningún problema en decirlo y se lo dije a él. La gente no sabe, pero el otro día le tocó entrar, jugó 35 minutos y no marcó la diferencia”, fueron sus primeras palabras en conferencia de prensa.

De la misma manera, el DT aseguró que prefiere utilizar a un jugador de la cantera que sí esté a la altura de sus exigencias. Justamente, Juan Velázquez, de 19 años, ha ganado protagonismo a raíz de esta situación.

“Los jugadores que no estén al 100% no van a jugar. No me importa lo que diga la gente porque no ven el día a día. Yo tengo que respetar a los que se matan por Belgrano. Él tiene que entender que acá tiene que dar un poco más, no le alcanza con las condiciones que tiene. Por eso no jugó, prefiero poner a un ‘pibe’ del club que sienta el momento”, señaló.

Bryan Reyna en un entrenamiento con Belgrano, al que llegó a inicios del 2024.

Juan Cruz Real fue más tajante con su comentario sobre Bryan Reyna y aseveró que mientras que no entregue el máximo, no volverá a ser titular en Belgrano.

“Cuando se disponga a dar el 100% va a jugar, mientras no lo haga no jugará; por lo menos, mientras este yo acá. Él tiene el nivel para hacerlo, pero no te alcanza con dar el 80%, sino con el 100% en todo momento, en el entrenamiento, en el club, con los compañeros. Así de simple. Cuando él dé todo, posiblemente vuelva a jugar”, sostuvo.

Hinchas de Belgrano pidieron a Bryan Reyna

En plena derrota ante Gimnasia, los hinchas de Belgrano no dudaron en reclamar e insistir con mucha fuerza para que el entrenador Juan Cruz autorice el ingreso de Reyna Casaverde, quien disputó su último partido como titular el 27 de julio ante Lanús.

“Ponelo a Reyna la pu.. que te p...”, expresaron los aficionados con énfasis contra el estratega, quien hizo oídos sordos y, aún con el resultado en contra, rechazó el pedido popular.

Bryan Reyna le respondió a técnico de Belgrano

A través de un mensaje en una historia de Instagram, Bryan Reyna no tardó en pronunciarse acerca de las palabras del estratega Juan Cruz Real y, en primera instancia, valoró las muestras de cariño de los fanáticos de Belgrano al corear su nombre.

“Quiero agradecer a toda la hinchada de Belgrano por su apoyo y cariño que puedo decir es mutuo. Estoy enamorado de esta hinchada, tuve muchos sentimientos cuando escuché mi nombre”, se aprecia en las primeras líneas.

Asimismo, el ‘Picante’ manifestó que está en plenas condiciones y aportando su 100%, como una forma de desmentir a su entrenador, además de dejar una indirecta.

“Estoy al 100% dándolo todo para entregar mi mejor versión en la cancha. Los tiempos de Dios son perfectos y confío en que él pondrá todo en su lugar. Vine a brillar y no permitiré que nadie apague mi luz. Aguante la ‘B’”, añadió.

Bryan Reyna le respondió a técnico de Belgrano tras duras declaraciones por su suplencia con una historia en Instagram.