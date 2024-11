Diego Penny pidió la convocatoria de Víctor Cedrón para la selección peruana: “Marca diferencia en la altura y el llano”

Para Diego Penny, el mediocampista debería tener su oportunidad en el equipo de Jorge Fossati. (Video: Denganche).

La derrota de Perú ante Argentina generó un número de críticas por parte de la prensa, hinchas e incluso exfutbolistas. Desde ya hace un tiempo, la ‘blanquirroja’ no muestra un buen nivel y esto genera bastante preocupación en el entorno del fútbol nacional. Diego Penny, portero del Deportivo Garcilaso, es panelista de Mano a Mano, programa del canal de YouTube de Mauricio Loret de Mola y Michael Succar. En la emisión de este miércoles 20 de noviembre, el guardameta fue crítico con el Perú de Fossati y pidió enfáticamente el recambio generacional que muchos piden.

“Es triste iniciar este día después de haber tenido un partido tan malo, sobre todo en el tema ofensivo. No se puede salir así a jugar un partido de Eliminatoria, el cual era una final para Perú. En el papel y en la previa, cualquiera dice que si vas a jugar contra el campeón de América y el mundo, vas a perder porque es lo normal. Pero hay maneras. Ayer Perú fue como fue en los últimos partidos de visita: un equipo que no compite. De local tenemos otra iniciativa u otras ganas, pero ayer creo que fuimos apabullados futbolísticamente”, fueron las primeras palabras del arquero.

Por otra parte, sin dar nombres, se refirió a algunas declaraciones después del encuentro por parte de los protagonistas del encuentro. ¿Apuntó a Fossati?: “Escuchaba la conferencia de prensa y la verdad que no se está siendo objetivo con profundidad. Hay que sacar bastantes ideas de lo que hablaron Paolo Guerrero y Carlos Zambrano porque es lo que realmente el jugador peruano siente. Saquemos conclusiones en base a eso. Lo demás es maquillar la situación. Hoy estamos últimos y no estamos para maquillar absolutamente nada”, sentenció.

Jorge Fossati, en la mira por su deplorable rendimiento como seleccionador de Perú. - Crédito: AFP

Otro tema que tocó Diego Penny fue el del recambio generacional y cómo lograrlo. A raíz de ello, también criticó la forma de encarar el partido por parte de los seleccionados nacionales: “A Perú le faltó rebeldía para salir a atacar o presionar. El ‘Dibu’ Martínez la tocó dos veces en el primer tiempo y fue con el pie. Yo entiendo y escucho las palabras de Paolo (Guerrero) y debe ser difícil verse donde están. Imagina ese nivel de frustración. Yo creo que hay que pensar en un cambio de jugadores. Prefiero perder con nuevos futbolistas, con gente nueva”, dijo.

En medio de su participación en el programa, dejó un nombre que sorprendió a más de uno: “Me van a decir que estoy loco, pero un jugador que ha marcado diferencia, en la altura o en el llano, y te genera algo en la cancha es Víctor Cedrón. Siento que él es un futbolista que propone, siempre quiere ir para adelante y fuera del área de sacará un remate. Por otro lado, es difícil hablar del regreso de Christian Cueva, pero lamentablemente necesitamos más jugadores en el medio. En esa posición es importante tener a alguien creativo, sobre todo de visita”.

Tremendo tanto de tiro libre para el 2-1 sobre los 'celestes'. (Video: Liga 1 Max)

¿A qué palabras se refiere Diego Penny? Las declaraciones de Jorge Fossati

“Estoy de acuerdo con que falta un poco más de autoconfianza, como dijo Paolo. Es posible, también es cierto que por lo menos la selección que yo me hice cargo, venía hace rato con resultados que no le favorecían y jugar en esa situación es un poco más difícil. Lo que siempre dije que lo que íbamos a tratar de hacer era potenciar el equipo y no esperar de las individualidades, sino que el equipo potenciara las individualidades”, fueron las palabras de Jorge Fossati sobre el mal momento de la selección peruana.

El entrenador uruguayo señaló que el equipo 'bicolor' ya se encontraba mal antes de asumir la responsabilidad en el banquillo, lo cual hace más difícil su labor. (Video: Movistar Deportes)