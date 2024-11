Tabla de posiciones Acumulada de la Liga 1 Perú 2024: así se mueven los puestos en la fecha 17 del Torneo Clausura

Tabla de posiciones del Torneo Clausura y Acumulada de la Liga 1 Perú 2024: fecha 17

Tabla de posiciones: desde el jueves 31 de octubre al domingo 3 de noviembre se disputa la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. Universitario de Deportes es líder del segundo campeonato con el mismo puntaje que Alianza Lima. Los ‘merengues’ aseguraron el primer puesto de la clasificación acumulada de la temporada.

Previo a la última jornada de la competencia del balompié peruano, ya se definieron a los ocho equipos que disputarán la Copa Libertadores y Copa Sudamericana del 2025. Además, de Unión Comercio, otros dos clubes, de tres en la disputa, perderán la categoría. Pero lo más importante todavía sigue en juego: el título nacional 2024.

Universitario busca el título

Universitario visitará a Los Chankas en la ciudad de Andahuaylas y tiene la primera opción para consagrarse ganador del Torneo Clausura. Los ‘cremas’, con 36 puntos, necesitan un triunfo por cualquier marcador ante los ‘guerreros’ para asegurarse el liderato de certamen local. Salvo, que los ‘blanquiazules’ ganen y reviertan la diferencia de seis goles, pero para ello necesita una goleada de 8-0 o la misma diferencia abultada en cualquier otro marcador. Al equipo del DT Fabián Bustos le bastaría con un resultado de mínimo un tanto a favor.

La ‘U’ no solo tiene encaminado su coronación en el Clausura, también al conseguir este objetivo ganará el título nacional 2024 de manera directa y dará la vuelta olímpica en Apurímac. Esto debido se llevó el Apertura y, en consecuencia, según las bases del torneo, no se llevará a cabo los play off de definición. Y con esto sería el nuevo bicampeón peruano en el año de su centenario. En caso pierda o empate y los ‘íntimos’ ganen, le arrebatarán el trofeo. Por su parte, los ‘guerreros’ no tienen ningún objetivo por cumplir en la temporada, pero el DT Miguel Rondelli señaló que buscarán una victoria.

Universitario enfrenta a Los Chankas por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024

Alianza Lima va por la hazaña

Alianza Lima recibe a Cusco FC en Matute con la esperanza de proclamarse ganador del Clausura y seguir en la pugna por el título de la Liga 1 2024. Sin embargo, la combinación de resultados favorables tiene una cuota de complejidad para quedarse en la cima de la tabla de posiciones. Además, tiene la desventada de una menor cuota goleadora a lo largo del año.

El equipo del técnico Mariano Soso tiene que ganar por cualquier marcador y esperar que Universitario empate o pierda en su visita a Los Chankas para ser primero, coronarse en el Clausura y forzar la definición desde las semifinales de los play off ante Sporting Cristal o Melgar. La ‘U’ está clasificada a la final. El otro escenario, casi improbable, es que los ‘íntimos’ ganen por una diferencia de por lo menos ocho goles o más, para superar en la diferencia de goles a los ‘cremas’.

Alianza Lima enfrenta a Cusco FC por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024

Sporting Cristal por la Copa Libertadores

Sporting Cristal recibirá a Comerciantes Unidos con la obligación de ganar y con la expectativa del desenlace de los duelos de Alianza Lima y Universitario que podrían torcer a favor los caminos rumbo al título nacional. En primera instancia, la victoria es necesaria para asegurar el segundo cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025, y en segunda, para clasificar a un eventual play off.

A los ‘celestes’ del DT Guillermo Farré, le siguen los pasos en la tabla acumulada Alianza Lima (3°) y Melgar (4°) con solo dos puntos de diferencia y son rivales directos en la clasificación al torneo de Conmebol y su acceso a la definición del título. Pero para ello, Alianza Lima debe hacer su parte al ganar el Clausura y abrir la ruta de la liguilla para decidir al campeón.

Pelea por el descenso

Tres equipos pelean por salvar la categoría y quedarse en la Liga 1. UTC, César Vallejo y Carlos Mannucci buscan salir de la zona de la baja que tiene dos plazas vacantes con destino a la Liga 2. Los clubes tienen 30 puntos en la acumulada. Aparte de ser necesaria victoria entra en juego la diferencia de goles. Sport Huancayo, Atlético Grau y Alianza Atlético, respectivamente, serán los rivales protagonistas de la decisiva jornada en simultáneo.

Clasificados a la Copa Libertadores 2025

Universitario, Sporting Cristal, Melgar y Alianza Lima aseguraron su clasificación a la Copa Libertadores 2025. Lo que falta determinar es el club que ocupará el segundo puesto e irá la fase de grupos y los otros que participarán desde la etapa preliminar del certamen de Conmebol.

Clasificados a la Copa Sudamericano 2025

Cusco FC, Cienciano, Atlético Grau y ADT lograron obtener en las últimas tres fechas su boleto en la próxima Copa Sudamericana del 2025. Los cuatro clubes peruanos se enfrentarán en la fase previa y solo dos pasarán a la serie de grupos.

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2024

Tabla acumulada de la Liga 1 2024 tras victoria de ADT ante Sport Boys.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

Tabla del Torneo Clausura 2024 tras la victoria de ADT ante Sport Boys el viernes 1 de noviembre.

Programación y resultados de la fecha 17 del Torneo Clausura 2024

Jueves 31 de octubre

Cienciano 7-0 Unión Comercio (estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Viernes 1 de noviembre

ADT 1-0 Sport Boys (estadio Unión Tarma)

Sábado 2 de noviembre

UTC vs Sport Huancayo (15:15 horas | estadio Germán Jara Contreras | Canal Tv: L1 Max)

Atlético Grau vs César Vallejo (15:15 horas | estadio Campeones del 36 | Canal Tv: L1 Max)

Carlos Mannucci vs Alianza Atlético (15:15 horas | estadio Mansiche | Canal Tv: GOLPERU)

Domingo 3 de noviembre

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos (11:00 horas | estadio Alberto Gallardo | Canal Tv: L1 Max)

Melgar vs Deportivo Garcilaso (15:00 horas | estadio de la UNSA | Canal Tv: L1 Max)

Alianza Lima vs Cusco FC (15:00 horas | estadio Alejandro Villanueva | Canal Tv: L1 Max)

Los Chankas vs Universitario (15:00 horas | estadio Monumental | Canal Tv: L1 Max)