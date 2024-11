Alianza Lima vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto por última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2024

¿Qué pasa si Alianza Lima gana, empata o pierde ante Cusco FC?

El suerte de los ‘blanquiazules’ no solo depende de sí mismo, sino también del resultado entre Universitario vs Los Chankas en Andahuaylas. El equipo de Mariano Soso está obligado a ganarle a los ‘guerreros’ en Matute, pero debe esperar de que los ‘cremas’ no consigan un triunfo. Hasta un empate les servirá para quedarse con el Torneo Clausura 2024.