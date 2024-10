Juan Reynoso reveló que vivió crudo momento tras salir de la selección peruana: “Terminé desgastado emocional y físicamente. No quería trabajar”

El 'Cabezón' se pronunció sobre sus sensaciones al partir de la 'bicolor', además de referirse a su futuro. (Video: FOX Sports MX)

La selección peruana sigue estando lejos de la zona del repechaje mundialista de Norteamérica 2026. Y es que le separan 6 puntos que equivalen a dos triunfos, pero que al momento de los partidos, la tarea se torna complicada. Sin embargo, este mal momento no se originó de ahora, sino del año pasado, cuando Juan Reynoso estaba al mando. En ese sentido, si bien el ‘Cabezón’ ya se había pronunciado sobre su salida, ahora confesó a corazón abierto sobre sus sensaciones posteriores.

“Hasta hace dos o tres meses no quería trabajar. La verdad, que terminé muy desgastado emocional y físicamente. Y no es ético llevar ese pasivo al nuevo club”, fueron sus primeras palabras en entrevista para FOX Sports México.

Empero, superado ese tema, el DT de 54 años admitió que se encuentra apto para fichar por un nuevo equipo, indicando sus preferencias. “Pero hace dos meses tengo unas ganas enormes. Me gustaría la mexicana porque es una liga que conozco, o la MLS como prioridad”, dijo.

Evidentemente, el trabajo que hizo en Puebla y Cruz Azul le ha permitido tener las puertas abiertas en México y otros países, aunque no estaba en plenas condiciones para volver a trabajar, algo que sí sucede en el presente.

“A Dios gracias, a raíz de lo que se hizo acá y en la selección, no en resultados, pero sí en el fútbol todo se sabe el trabajo que se hizo, etc., de Sudamérica hubo muchas ofertas pero no me encontraba en el momento anímico. Hoy sí, así que hay que esperar y ojalá ahora en diciembre se abra algo”, comentó.

Juan Reynoso dejó a Perú en el último lugar de las Eliminatorias 2026 en noviembre del 2023. - créditos: AFP

Juan Reynoso y su etapa en la selección peruana

Juan Reynoso tuvo la complicada misión de llevar a la selección peruana a un Mundial luego de la salida de Ricardo Gareca a mediados del 2022. Pero no pudo plasmar su idea de juego, tuvo el rechazo de hinchas por algunas medidas que implantó y declaraciones que expresó, entre otros inconvenientes

No obstante, al momento de las Eliminatorias 2026, no pudo conseguir ningún triunfo y el equipo apenas tuvo remates al arco. Este se comprueba que recién en el sexto encuentro (ante Venezuela en Lima), la ‘bicolor’ anotó por intermedio de Yoshimar Yotún.

Ese choque ante la ‘vinotinto’ terminó por sacarlo de su cargo. Y en mayo de este año rompió su silencio tras su salida. Primero mencionó que tuvo complicaciones en efectuar el recambio generacional y que “cuando no aparecieron los resultados, crecieron las dudas y lo mediático se vuelve exponencialmente negativo, el directivo hace la sencilla. En aquel momento tratamos de explicar las cosas. Hay muchas cosas en la estructura del fútbol peruano que hay por revertir y mejorar, pero no se le prestó atención. Eso hizo que el responsable mayor, como pasa en todo el mundo, es el entrenador”.

El 'Cabezón' se refirió a su partida de la 'bicolor' y rechazó que su rescisión de contrato haya estado sujeta a temas económicos. (Video: TUDN México)

Juan Reynoso sobre dirigir a Chivas de México

Hace unos días se supo que el nombre de Juan Reynoso apareció para Chivas de Guadalajara tras la partida de Fernando Gago a Boca Juniors. Justamente, el ‘Ajedrecista’ se pronunció al respecto y confirmó que hubo acercamientos a gente de su entorno desde la entidad del ‘rebaño sagrado’, pero nada de forma oficial.

“Sí es cierto, se acercaron a gente cercana. No sabía que yo estaba en México y mi cuerpo técnico, la mayoría, vive aquí, estamos muy cerca del fútbol mexicano. Preguntaron que estábamos en el radar, no ha habido ninguna comunicación, pero ojalá. Hablar de Chivas es casi hablar de la selección mexicana”, señaló.

Asimismo, admitió que México es un país en donde se siente cómodo y la oportunidad del cuadro ‘rojiblanco’ sería de oro. “Lo que vivimos tanto tiempo acá, más allá de que somos extranjeros, mis hijos son mexicanos y tengo 30 años viviendo aquí... Decirle ‘no’ a Chivas sería poco inteligente”, sostuvo.